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GGTL: Gabelli Global Technology Leaders ETF
Курс GGTL за сегодня изменился на 8.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.11, а максимальная — 39.11.
Следите за динамикой Gabelli Global Technology Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGTL сегодня?
Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) сегодня оценивается на уровне 39.11. Инструмент торгуется в пределах 39.11 - 39.11, вчерашнее закрытие составило 36.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Gabelli Global Technology Leaders ETF в настоящее время оценивается в 39.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.35% и USD. Отслеживайте движения GGTL на графике в реальном времени.
Как купить акции GGTL?
Вы можете купить акции Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) по текущей цене 39.11. Ордера обычно размещаются около 39.11 или 39.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGTL?
Инвестирование в Gabelli Global Technology Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 30.24 - 41.55 и текущей цены 39.11. Многие сравнивают 0.00% и 24.29% перед размещением ордеров на 39.11 или 39.41. Изучайте ежедневные изменения цены GGTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Самая высокая цена Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) за последний год составила 41.55. Акции заметно колебались в пределах 30.24 - 41.55, сравнение с 36.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Global Technology Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Global Technology Leaders ETF?
Самая низкая цена Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) за год составила 30.24. Сравнение с текущими 39.11 и 30.24 - 41.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGTL?
В прошлом Gabelli Global Technology Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.02 и 21.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.02
- Open
- 39.11
- Bid
- 39.11
- Ask
- 39.41
- Low
- 39.11
- High
- 39.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 8.58%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 24.29%
- Годовое изменение
- 21.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%