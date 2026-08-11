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GGTL: Gabelli Global Technology Leaders ETF

39.11 USD 3.09 (8.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGTL за сегодня изменился на 8.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.11, а максимальная — 39.11.

Следите за динамикой Gabelli Global Technology Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGTL сегодня?

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) сегодня оценивается на уровне 39.11. Инструмент торгуется в пределах 39.11 - 39.11, вчерашнее закрытие составило 36.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Global Technology Leaders ETF?

Gabelli Global Technology Leaders ETF в настоящее время оценивается в 39.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.35% и USD. Отслеживайте движения GGTL на графике в реальном времени.

Как купить акции GGTL?

Вы можете купить акции Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) по текущей цене 39.11. Ордера обычно размещаются около 39.11 или 39.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGTL?

Инвестирование в Gabelli Global Technology Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 30.24 - 41.55 и текущей цены 39.11. Многие сравнивают 0.00% и 24.29% перед размещением ордеров на 39.11 или 39.41. Изучайте ежедневные изменения цены GGTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Global Technology Leaders ETF?

Самая высокая цена Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) за последний год составила 41.55. Акции заметно колебались в пределах 30.24 - 41.55, сравнение с 36.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Global Technology Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Global Technology Leaders ETF?

Самая низкая цена Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) за год составила 30.24. Сравнение с текущими 39.11 и 30.24 - 41.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGTL?

В прошлом Gabelli Global Technology Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.02 и 21.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.11 39.11
Годовой диапазон
30.24 41.55
Предыдущее закрытие
36.02
Open
39.11
Bid
39.11
Ask
39.41
Low
39.11
High
39.11
Объем
1
Дневное изменение
8.58%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
24.29%
Годовое изменение
21.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%