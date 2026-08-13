GGTL: Gabelli Global Technology Leaders ETF
今日GGTL汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点38.72和高点38.78进行交易。
关注Gabelli Global Technology Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GGTL股票今天的价格是多少？
Gabelli Global Technology Leaders ETF股票今天的定价为38.78。它在38.72 - 38.78范围内交易，昨天的收盘价为39.11，交易量达到3。GGTL的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli Global Technology Leaders ETF股票是否支付股息？
Gabelli Global Technology Leaders ETF目前的价值为38.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.32%和USD。实时查看图表以跟踪GGTL走势。
如何购买GGTL股票？
您可以以38.78的当前价格购买Gabelli Global Technology Leaders ETF股票。订单通常设置在38.78或39.08附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GGTL的实时图表更新。
如何投资GGTL股票？
投资Gabelli Global Technology Leaders ETF需要考虑年度范围30.24 - 41.55和当前价格38.78。许多人在以38.78或39.08下订单之前，会比较-0.84%和。实时查看GGTL价格图表，了解每日变化。
Gabelli Global Technology Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli Global Technology Leaders ETF的最高价格是41.55。在30.24 - 41.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Global Technology Leaders ETF的绩效。
Gabelli Global Technology Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Gabelli Global Technology Leaders ETF（GGTL）的最低价格为30.24。将其与当前的38.78和30.24 - 41.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGTL股票是什么时候拆分的？
Gabelli Global Technology Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.11和20.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.11
- 开盘价
- 38.78
- 卖价
- 38.78
- 买价
- 39.08
- 最低价
- 38.72
- 最高价
- 38.78
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- -0.84%
- 6个月变化
- 23.24%
- 年变化
- 20.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%