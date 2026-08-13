报价部分
货币 / GGTL
回到股票

GGTL: Gabelli Global Technology Leaders ETF

38.78 USD 0.33 (0.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGTL汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点38.72和高点38.78进行交易。

关注Gabelli Global Technology Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GGTL股票今天的价格是多少？

Gabelli Global Technology Leaders ETF股票今天的定价为38.78。它在38.72 - 38.78范围内交易，昨天的收盘价为39.11，交易量达到3。GGTL的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Global Technology Leaders ETF股票是否支付股息？

Gabelli Global Technology Leaders ETF目前的价值为38.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.32%和USD。实时查看图表以跟踪GGTL走势。

如何购买GGTL股票？

您可以以38.78的当前价格购买Gabelli Global Technology Leaders ETF股票。订单通常设置在38.78或39.08附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GGTL的实时图表更新。

如何投资GGTL股票？

投资Gabelli Global Technology Leaders ETF需要考虑年度范围30.24 - 41.55和当前价格38.78。许多人在以38.78或39.08下订单之前，会比较-0.84%和。实时查看GGTL价格图表，了解每日变化。

Gabelli Global Technology Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli Global Technology Leaders ETF的最高价格是41.55。在30.24 - 41.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Global Technology Leaders ETF的绩效。

Gabelli Global Technology Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Gabelli Global Technology Leaders ETF（GGTL）的最低价格为30.24。将其与当前的38.78和30.24 - 41.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGTL股票是什么时候拆分的？

Gabelli Global Technology Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.11和20.32%中可见。

日范围
38.72 38.78
年范围
30.24 41.55
前一天收盘价
39.11
开盘价
38.78
卖价
38.78
买价
39.08
最低价
38.72
最高价
38.78
交易量
3
日变化
-0.84%
月变化
-0.84%
6个月变化
23.24%
年变化
20.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%