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GGOV: ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF
Курс GGOV за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 50.14.
Следите за динамикой ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGOV сегодня?
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) сегодня оценивается на уровне 50.12. Инструмент торгуется в пределах 50.09 - 50.14, вчерашнее закрытие составило 50.26, а торговый объем достиг 511. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF в настоящее время оценивается в 50.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.46% и USD. Отслеживайте движения GGOV на графике в реальном времени.
Как купить акции GGOV?
Вы можете купить акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) по текущей цене 50.12. Ордера обычно размещаются около 50.12 или 50.42, тогда как 511 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGOV?
Инвестирование в ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF предполагает учет годового диапазона 48.41 - 52.07 и текущей цены 50.12. Многие сравнивают 0.18% и 2.26% перед размещением ордеров на 50.12 или 50.42. Изучайте ежедневные изменения цены GGOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?
Самая высокая цена ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) за последний год составила 52.07. Акции заметно колебались в пределах 48.41 - 52.07, сравнение с 50.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?
Самая низкая цена ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) за год составила 48.41. Сравнение с текущими 50.12 и 48.41 - 52.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGOV?
В прошлом ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.26 и -0.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.26
- Open
- 50.09
- Bid
- 50.12
- Ask
- 50.42
- Low
- 50.09
- High
- 50.14
- Объем
- 511
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 2.26%
- Годовое изменение
- -0.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%