Курс GGOV за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 50.14.

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