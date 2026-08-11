КотировкиРазделы
Валюты / GGOV
Назад в Рынок акций США

GGOV: ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF

50.12 USD 0.14 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGOV за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 50.14.

Следите за динамикой ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGOV сегодня?

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) сегодня оценивается на уровне 50.12. Инструмент торгуется в пределах 50.09 - 50.14, вчерашнее закрытие составило 50.26, а торговый объем достиг 511. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF в настоящее время оценивается в 50.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.46% и USD. Отслеживайте движения GGOV на графике в реальном времени.

Как купить акции GGOV?

Вы можете купить акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) по текущей цене 50.12. Ордера обычно размещаются около 50.12 или 50.42, тогда как 511 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGOV?

Инвестирование в ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF предполагает учет годового диапазона 48.41 - 52.07 и текущей цены 50.12. Многие сравнивают 0.18% и 2.26% перед размещением ордеров на 50.12 или 50.42. Изучайте ежедневные изменения цены GGOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?

Самая высокая цена ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) за последний год составила 52.07. Акции заметно колебались в пределах 48.41 - 52.07, сравнение с 50.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF?

Самая низкая цена ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF (GGOV) за год составила 48.41. Сравнение с текущими 50.12 и 48.41 - 52.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGOV?

В прошлом ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.26 и -0.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.09 50.14
Годовой диапазон
48.41 52.07
Предыдущее закрытие
50.26
Open
50.09
Bid
50.12
Ask
50.42
Low
50.09
High
50.14
Объем
511
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
2.26%
Годовое изменение
-0.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%