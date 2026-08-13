GGOV: ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF
今日GGOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.09和高点50.20进行交易。
关注ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GGOV股票今天的价格是多少？
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票今天的定价为50.12。它在50.09 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.12，交易量达到707。GGOV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票是否支付股息？
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪GGOV走势。
如何购买GGOV股票？
您可以以50.12的当前价格购买ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而707和0.06%显示市场活动。立即关注GGOV的实时图表更新。
如何投资GGOV股票？
投资ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF需要考虑年度范围48.41 - 52.07和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GGOV价格图表，了解每日变化。
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的最高价格是52.07。在48.41 - 52.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的绩效。
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最低价格是多少？
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF（GGOV）的最低价格为48.41。将其与当前的50.12和48.41 - 52.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGOV股票是什么时候拆分的？
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.12和-0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.12
- 开盘价
- 50.09
- 卖价
- 50.12
- 买价
- 50.42
- 最低价
- 50.09
- 最高价
- 50.20
- 交易量
- 707
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 2.26%
- 年变化
- -0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%