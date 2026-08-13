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GGOV: ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF

50.12 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.09和高点50.20进行交易。

关注ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GGOV股票今天的价格是多少？

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票今天的定价为50.12。它在50.09 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.12，交易量达到707。GGOV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票是否支付股息？

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪GGOV走势。

如何购买GGOV股票？

您可以以50.12的当前价格购买ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而707和0.06%显示市场活动。立即关注GGOV的实时图表更新。

如何投资GGOV股票？

投资ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF需要考虑年度范围48.41 - 52.07和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GGOV价格图表，了解每日变化。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的最高价格是52.07。在48.41 - 52.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的绩效。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最低价格是多少？

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF（GGOV）的最低价格为48.41。将其与当前的50.12和48.41 - 52.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGOV股票是什么时候拆分的？

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.12和-0.46%中可见。

日范围
50.09 50.20
年范围
48.41 52.07
前一天收盘价
50.12
开盘价
50.09
卖价
50.12
买价
50.42
最低价
50.09
最高价
50.20
交易量
707
日变化
0.00%
月变化
0.18%
6个月变化
2.26%
年变化
-0.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%