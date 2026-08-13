GGOV股票今天的价格是多少？ ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票今天的定价为50.12。它在50.09 - 50.20范围内交易，昨天的收盘价为50.12，交易量达到707。GGOV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票是否支付股息？ ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪GGOV走势。

如何购买GGOV股票？ 您可以以50.12的当前价格购买ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而707和0.06%显示市场活动。立即关注GGOV的实时图表更新。

如何投资GGOV股票？ 投资ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF需要考虑年度范围48.41 - 52.07和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GGOV价格图表，了解每日变化。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的最高价格是52.07。在48.41 - 52.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF的绩效。

ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF股票的最低价格是多少？ ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF（GGOV）的最低价格为48.41。将其与当前的50.12和48.41 - 52.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。