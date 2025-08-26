GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) сегодня оценивается на уровне 5.34. Инструмент торгуется в пределах 5.24 - 5.36, вчерашнее закрытие составило 5.25, а торговый объем достиг 629. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGN в реальном времени.

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust в настоящее время оценивается в 5.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения GGN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) по текущей цене 5.34. Ордера обычно размещаются около 5.34 или 5.64, тогда как 629 и 1.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGN на графике в реальном времени.

Инвестирование в GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust предполагает учет годового диапазона 4.63 - 5.87 и текущей цены 5.34. Многие сравнивают 9.65% и -7.93% перед размещением ордеров на 5.34 или 5.64. Изучайте ежедневные изменения цены GGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?

Самая высокая цена GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) за последний год составила 5.87. Акции заметно колебались в пределах 4.63 - 5.87, сравнение с 5.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust на графике в реальном времени.