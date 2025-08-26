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GGN: GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
Курс GGN за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.24, а максимальная — 5.36.
Следите за динамикой GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GGN сегодня?
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) сегодня оценивается на уровне 5.34. Инструмент торгуется в пределах 5.24 - 5.36, вчерашнее закрытие составило 5.25, а торговый объем достиг 629. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust в настоящее время оценивается в 5.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения GGN на графике в реальном времени.
Как купить акции GGN?
Вы можете купить акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) по текущей цене 5.34. Ордера обычно размещаются около 5.34 или 5.64, тогда как 629 и 1.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GGN?
Инвестирование в GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust предполагает учет годового диапазона 4.63 - 5.87 и текущей цены 5.34. Многие сравнивают 9.65% и -7.93% перед размещением ордеров на 5.34 или 5.64. Изучайте ежедневные изменения цены GGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?
Самая высокая цена GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) за последний год составила 5.87. Акции заметно колебались в пределах 4.63 - 5.87, сравнение с 5.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?
Самая низкая цена GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) за год составила 4.63. Сравнение с текущими 5.34 и 4.63 - 5.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GGN?
В прошлом GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.25 и 12.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.25
- Open
- 5.24
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Low
- 5.24
- High
- 5.36
- Объем
- 629
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 9.65%
- 6-месячное изменение
- -7.93%
- Годовое изменение
- 12.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%