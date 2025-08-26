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GGN: GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

5.34 USD 0.09 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGN за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.24, а максимальная — 5.36.

Следите за динамикой GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGN сегодня?

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) сегодня оценивается на уровне 5.34. Инструмент торгуется в пределах 5.24 - 5.36, вчерашнее закрытие составило 5.25, а торговый объем достиг 629. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust в настоящее время оценивается в 5.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения GGN на графике в реальном времени.

Как купить акции GGN?

Вы можете купить акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) по текущей цене 5.34. Ордера обычно размещаются около 5.34 или 5.64, тогда как 629 и 1.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGN?

Инвестирование в GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust предполагает учет годового диапазона 4.63 - 5.87 и текущей цены 5.34. Многие сравнивают 9.65% и -7.93% перед размещением ордеров на 5.34 или 5.64. Изучайте ежедневные изменения цены GGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?

Самая высокая цена GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) за последний год составила 5.87. Акции заметно колебались в пределах 4.63 - 5.87, сравнение с 5.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust?

Самая низкая цена GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) за год составила 4.63. Сравнение с текущими 5.34 и 4.63 - 5.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGN?

В прошлом GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.25 и 12.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.24 5.36
Годовой диапазон
4.63 5.87
Предыдущее закрытие
5.25
Open
5.24
Bid
5.34
Ask
5.64
Low
5.24
High
5.36
Объем
629
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
9.65%
6-месячное изменение
-7.93%
Годовое изменение
12.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%