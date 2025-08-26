报价部分
货币 / GGN
回到股票

GGN: GAMCO全球黄金自然资源收益信托

5.35 USD 0.01 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGN汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.35进行交易。

关注GAMCO全球黄金自然资源收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGN新闻

常见问题解答

GGN股票今天的价格是多少？

GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票今天的定价为5.35。它在5.31 - 5.35范围内交易，昨天的收盘价为5.34，交易量达到348。GGN的实时价格图表显示了这些更新。

GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票是否支付股息？

GAMCO全球黄金自然资源收益信托目前的价值为5.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.11%和USD。实时查看图表以跟踪GGN走势。

如何购买GGN股票？

您可以以5.35的当前价格购买GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票。订单通常设置在5.35或5.65附近，而348和0.00%显示市场活动。立即关注GGN的实时图表更新。

如何投资GGN股票？

投资GAMCO全球黄金自然资源收益信托需要考虑年度范围4.63 - 5.87和当前价格5.35。许多人在以5.35或5.65下订单之前，会比较9.86%和。实时查看GGN价格图表，了解每日变化。

GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GAMCO全球黄金自然资源收益信托的最高价格是5.87。在4.63 - 5.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GAMCO全球黄金自然资源收益信托的绩效。

GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票的最低价格是多少？

GAMCO全球黄金自然资源收益信托（GGN）的最低价格为4.63。将其与当前的5.35和4.63 - 5.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGN股票是什么时候拆分的？

GAMCO全球黄金自然资源收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.34和13.11%中可见。

日范围
5.31 5.35
年范围
4.63 5.87
前一天收盘价
5.34
开盘价
5.35
卖价
5.35
买价
5.65
最低价
5.31
最高价
5.35
交易量
348
日变化
0.19%
月变化
9.86%
6个月变化
-7.76%
年变化
13.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%