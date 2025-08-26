GGN: GAMCO全球黄金自然资源收益信托
今日GGN汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.35进行交易。
关注GAMCO全球黄金自然资源收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
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常见问题解答
GGN股票今天的价格是多少？
GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票今天的定价为5.35。它在5.31 - 5.35范围内交易，昨天的收盘价为5.34，交易量达到348。GGN的实时价格图表显示了这些更新。
GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票是否支付股息？
GAMCO全球黄金自然资源收益信托目前的价值为5.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.11%和USD。实时查看图表以跟踪GGN走势。
如何购买GGN股票？
您可以以5.35的当前价格购买GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票。订单通常设置在5.35或5.65附近，而348和0.00%显示市场活动。立即关注GGN的实时图表更新。
如何投资GGN股票？
投资GAMCO全球黄金自然资源收益信托需要考虑年度范围4.63 - 5.87和当前价格5.35。许多人在以5.35或5.65下订单之前，会比较9.86%和。实时查看GGN价格图表，了解每日变化。
GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GAMCO全球黄金自然资源收益信托的最高价格是5.87。在4.63 - 5.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GAMCO全球黄金自然资源收益信托的绩效。
GAMCO全球黄金自然资源收益信托股票的最低价格是多少？
GAMCO全球黄金自然资源收益信托（GGN）的最低价格为4.63。将其与当前的5.35和4.63 - 5.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGN股票是什么时候拆分的？
GAMCO全球黄金自然资源收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.34和13.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.34
- 开盘价
- 5.35
- 卖价
- 5.35
- 买价
- 5.65
- 最低价
- 5.31
- 最高价
- 5.35
- 交易量
- 348
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 9.86%
- 6个月变化
- -7.76%
- 年变化
- 13.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%