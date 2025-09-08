КотировкиРазделы
Валюты / GGLL
Назад в Рынок акций США

GGLL: Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares

110.37 USD 1.97 (1.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GGLL за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.44, а максимальная — 110.37.

Следите за динамикой Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GGLL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GGLL сегодня?

Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares (GGLL) сегодня оценивается на уровне 110.37. Инструмент торгуется в пределах 107.44 - 110.37, вчерашнее закрытие составило 108.40, а торговый объем достиг 2041. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GGLL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares?

Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares в настоящее время оценивается в 110.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 133.14% и USD. Отслеживайте движения GGLL на графике в реальном времени.

Как купить акции GGLL?

Вы можете купить акции Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares (GGLL) по текущей цене 110.37. Ордера обычно размещаются около 110.37 или 110.67, тогда как 2041 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GGLL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GGLL?

Инвестирование в Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares предполагает учет годового диапазона 46.33 - 153.00 и текущей цены 110.37. Многие сравнивают -4.83% и 24.25% перед размещением ордеров на 110.37 или 110.67. Изучайте ежедневные изменения цены GGLL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares (GGLL) за последний год составила 153.00. Акции заметно колебались в пределах 46.33 - 153.00, сравнение с 108.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares (GGLL) за год составила 46.33. Сравнение с текущими 110.37 и 46.33 - 153.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GGLL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GGLL?

В прошлом Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 108.40 и 133.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
107.44 110.37
Годовой диапазон
46.33 153.00
Предыдущее закрытие
108.40
Open
109.30
Bid
110.37
Ask
110.67
Low
107.44
High
110.37
Объем
2.041 K
Дневное изменение
1.82%
Месячное изменение
-4.83%
6-месячное изменение
24.25%
Годовое изменение
133.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%