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GGLL: 2倍做多GOOGL-Direxion

101.78 USD 8.59 (7.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GGLL汇率已更改-7.78%。当日，交易品种以低点101.60和高点109.73进行交易。

关注2倍做多GOOGL-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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GGLL新闻

常见问题解答

GGLL股票今天的价格是多少？

2倍做多GOOGL-Direxion股票今天的定价为101.78。它在101.60 - 109.73范围内交易，昨天的收盘价为110.37，交易量达到2915。GGLL的实时价格图表显示了这些更新。

2倍做多GOOGL-Direxion股票是否支付股息？

2倍做多GOOGL-Direxion目前的价值为101.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注115.00%和USD。实时查看图表以跟踪GGLL走势。

如何购买GGLL股票？

您可以以101.78的当前价格购买2倍做多GOOGL-Direxion股票。订单通常设置在101.78或102.08附近，而2915和-6.59%显示市场活动。立即关注GGLL的实时图表更新。

如何投资GGLL股票？

投资2倍做多GOOGL-Direxion需要考虑年度范围46.33 - 153.00和当前价格101.78。许多人在以101.78或102.08下订单之前，会比较-12.24%和。实时查看GGLL价格图表，了解每日变化。

2倍做多GOOGL-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，2倍做多GOOGL-Direxion的最高价格是153.00。在46.33 - 153.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2倍做多GOOGL-Direxion的绩效。

2倍做多GOOGL-Direxion股票的最低价格是多少？

2倍做多GOOGL-Direxion（GGLL）的最低价格为46.33。将其与当前的101.78和46.33 - 153.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGLL股票是什么时候拆分的？

2倍做多GOOGL-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.37和115.00%中可见。

日范围
101.60 109.73
年范围
46.33 153.00
前一天收盘价
110.37
开盘价
108.96
卖价
101.78
买价
102.08
最低价
101.60
最高价
109.73
交易量
2.915 K
日变化
-7.78%
月变化
-12.24%
6个月变化
14.58%
年变化
115.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%