GGLL: 2倍做多GOOGL-Direxion
今日GGLL汇率已更改-7.78%。当日，交易品种以低点101.60和高点109.73进行交易。
关注2倍做多GOOGL-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GGLL新闻
- Gate 合约股票专区首发上线 MSFU（Direxion 微软 2 倍做多 ETF）等 7 个永续合约交易
- Gate Contract Stock Zone First Launches 7 Perpetual Contracts Including MSFU (Direxion Microsoft 2x Long ETF) etc.
- GGLL: Leveraged Strategy To Strategically Trade GOOGL's Growth Momentum (NASDAQ:GGLL)
- Leveraged ETF Areas of Last Week That Are Up At least 15%
常见问题解答
GGLL股票今天的价格是多少？
2倍做多GOOGL-Direxion股票今天的定价为101.78。它在101.60 - 109.73范围内交易，昨天的收盘价为110.37，交易量达到2915。GGLL的实时价格图表显示了这些更新。
2倍做多GOOGL-Direxion股票是否支付股息？
2倍做多GOOGL-Direxion目前的价值为101.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注115.00%和USD。实时查看图表以跟踪GGLL走势。
如何购买GGLL股票？
您可以以101.78的当前价格购买2倍做多GOOGL-Direxion股票。订单通常设置在101.78或102.08附近，而2915和-6.59%显示市场活动。立即关注GGLL的实时图表更新。
如何投资GGLL股票？
投资2倍做多GOOGL-Direxion需要考虑年度范围46.33 - 153.00和当前价格101.78。许多人在以101.78或102.08下订单之前，会比较-12.24%和。实时查看GGLL价格图表，了解每日变化。
2倍做多GOOGL-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，2倍做多GOOGL-Direxion的最高价格是153.00。在46.33 - 153.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2倍做多GOOGL-Direxion的绩效。
2倍做多GOOGL-Direxion股票的最低价格是多少？
2倍做多GOOGL-Direxion（GGLL）的最低价格为46.33。将其与当前的101.78和46.33 - 153.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GGLL股票是什么时候拆分的？
2倍做多GOOGL-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.37和115.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 110.37
- 开盘价
- 108.96
- 卖价
- 101.78
- 买价
- 102.08
- 最低价
- 101.60
- 最高价
- 109.73
- 交易量
- 2.915 K
- 日变化
- -7.78%
- 月变化
- -12.24%
- 6个月变化
- 14.58%
- 年变化
- 115.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%