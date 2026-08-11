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GFLW: VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
Курс GFLW за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.81, а максимальная — 34.03.
Следите за динамикой VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GFLW сегодня?
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) сегодня оценивается на уровне 33.92. Инструмент торгуется в пределах 33.81 - 34.03, вчерашнее закрытие составило 33.72, а торговый объем достиг 181. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GFLW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF?
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.30% и USD. Отслеживайте движения GFLW на графике в реальном времени.
Как купить акции GFLW?
Вы можете купить акции VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) по текущей цене 33.92. Ордера обычно размещаются около 33.92 или 34.22, тогда как 181 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GFLW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GFLW?
Инвестирование в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 34.35 и текущей цены 33.92. Многие сравнивают 5.97% и 24.57% перед размещением ордеров на 33.92 или 34.22. Изучайте ежедневные изменения цены GFLW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) за последний год составила 34.35. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 34.35, сравнение с 33.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 33.92 и 25.00 - 34.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GFLW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GFLW?
В прошлом VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.72 и 23.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.72
- Open
- 33.84
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- Low
- 33.81
- High
- 34.03
- Объем
- 181
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 5.97%
- 6-месячное изменение
- 24.57%
- Годовое изменение
- 23.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%