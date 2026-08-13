GFLW: VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
今日GFLW汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点33.90和高点34.19进行交易。
关注VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
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常见问题解答
GFLW股票今天的价格是多少？
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票今天的定价为34.02。它在33.90 - 34.19范围内交易，昨天的收盘价为33.92，交易量达到272。GFLW的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票是否支付股息？
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF目前的价值为34.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪GFLW走势。
如何购买GFLW股票？
您可以以34.02的当前价格购买VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票。订单通常设置在34.02或34.32附近，而272和-0.09%显示市场活动。立即关注GFLW的实时图表更新。
如何投资GFLW股票？
投资VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF需要考虑年度范围25.00 - 34.35和当前价格34.02。许多人在以34.02或34.32下订单之前，会比较6.28%和。实时查看GFLW价格图表，了解每日变化。
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF的最高价格是34.35。在25.00 - 34.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF的绩效。
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF（GFLW）的最低价格为25.00。将其与当前的34.02和25.00 - 34.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GFLW股票是什么时候拆分的？
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.92和23.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.92
- 开盘价
- 34.05
- 卖价
- 34.02
- 买价
- 34.32
- 最低价
- 33.90
- 最高价
- 34.19
- 交易量
- 272
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 6.28%
- 6个月变化
- 24.94%
- 年变化
- 23.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%