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GFLW: VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

34.02 USD 0.10 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GFLW汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点33.90和高点34.19进行交易。

关注VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GFLW股票今天的价格是多少？

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票今天的定价为34.02。它在33.90 - 34.19范围内交易，昨天的收盘价为33.92，交易量达到272。GFLW的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF目前的价值为34.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪GFLW走势。

如何购买GFLW股票？

您可以以34.02的当前价格购买VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票。订单通常设置在34.02或34.32附近，而272和-0.09%显示市场活动。立即关注GFLW的实时图表更新。

如何投资GFLW股票？

投资VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF需要考虑年度范围25.00 - 34.35和当前价格34.02。许多人在以34.02或34.32下订单之前，会比较6.28%和。实时查看GFLW价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF的最高价格是34.35。在25.00 - 34.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF的绩效。

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF（GFLW）的最低价格为25.00。将其与当前的34.02和25.00 - 34.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GFLW股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.92和23.66%中可见。

日范围
33.90 34.19
年范围
25.00 34.35
前一天收盘价
33.92
开盘价
34.05
卖价
34.02
买价
34.32
最低价
33.90
最高价
34.19
交易量
272
日变化
0.29%
月变化
6.28%
6个月变化
24.94%
年变化
23.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%