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GEW: Cambria Global EW ETF
Курс GEW за сегодня изменился на 6.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.87, а максимальная — 58.87.
Следите за динамикой Cambria Global EW ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GEW сегодня?
Cambria Global EW ETF (GEW) сегодня оценивается на уровне 58.87. Инструмент торгуется в пределах 58.87 - 58.87, вчерашнее закрытие составило 55.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global EW ETF?
Cambria Global EW ETF в настоящее время оценивается в 58.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.24% и USD. Отслеживайте движения GEW на графике в реальном времени.
Как купить акции GEW?
Вы можете купить акции Cambria Global EW ETF (GEW) по текущей цене 58.87. Ордера обычно размещаются около 58.87 или 59.17, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GEW?
Инвестирование в Cambria Global EW ETF предполагает учет годового диапазона 49.68 - 58.87 и текущей цены 58.87. Многие сравнивают 7.02% и 11.60% перед размещением ордеров на 58.87 или 59.17. Изучайте ежедневные изменения цены GEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global EW ETF?
Самая высокая цена Cambria Global EW ETF (GEW) за последний год составила 58.87. Акции заметно колебались в пределах 49.68 - 58.87, сравнение с 55.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global EW ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global EW ETF?
Самая низкая цена Cambria Global EW ETF (GEW) за год составила 49.68. Сравнение с текущими 58.87 и 49.68 - 58.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GEW?
В прошлом Cambria Global EW ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.18 и 18.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.18
- Open
- 58.87
- Bid
- 58.87
- Ask
- 59.17
- Low
- 58.87
- High
- 58.87
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 6.69%
- Месячное изменение
- 7.02%
- 6-месячное изменение
- 11.60%
- Годовое изменение
- 18.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%