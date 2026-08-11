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GEW: Cambria Global EW ETF

58.87 USD 3.69 (6.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GEW за сегодня изменился на 6.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.87, а максимальная — 58.87.

Следите за динамикой Cambria Global EW ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GEW сегодня?

Cambria Global EW ETF (GEW) сегодня оценивается на уровне 58.87. Инструмент торгуется в пределах 58.87 - 58.87, вчерашнее закрытие составило 55.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global EW ETF?

Cambria Global EW ETF в настоящее время оценивается в 58.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.24% и USD. Отслеживайте движения GEW на графике в реальном времени.

Как купить акции GEW?

Вы можете купить акции Cambria Global EW ETF (GEW) по текущей цене 58.87. Ордера обычно размещаются около 58.87 или 59.17, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GEW?

Инвестирование в Cambria Global EW ETF предполагает учет годового диапазона 49.68 - 58.87 и текущей цены 58.87. Многие сравнивают 7.02% и 11.60% перед размещением ордеров на 58.87 или 59.17. Изучайте ежедневные изменения цены GEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global EW ETF?

Самая высокая цена Cambria Global EW ETF (GEW) за последний год составила 58.87. Акции заметно колебались в пределах 49.68 - 58.87, сравнение с 55.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global EW ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global EW ETF?

Самая низкая цена Cambria Global EW ETF (GEW) за год составила 49.68. Сравнение с текущими 58.87 и 49.68 - 58.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GEW?

В прошлом Cambria Global EW ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.18 и 18.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.87 58.87
Годовой диапазон
49.68 58.87
Предыдущее закрытие
55.18
Open
58.87
Bid
58.87
Ask
59.17
Low
58.87
High
58.87
Объем
1
Дневное изменение
6.69%
Месячное изменение
7.02%
6-месячное изменение
11.60%
Годовое изменение
18.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%