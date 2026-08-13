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GEW: Cambria Global EW ETF

58.87 USD 3.69 (6.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEW汇率已更改6.69%。当日，交易品种以低点58.87和高点58.87进行交易。

关注Cambria Global EW ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GEW股票今天的价格是多少？

Cambria Global EW ETF股票今天的定价为58.87。它在58.87 - 58.87范围内交易，昨天的收盘价为55.18，交易量达到1。GEW的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global EW ETF股票是否支付股息？

Cambria Global EW ETF目前的价值为58.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.24%和USD。实时查看图表以跟踪GEW走势。

如何购买GEW股票？

您可以以58.87的当前价格购买Cambria Global EW ETF股票。订单通常设置在58.87或59.17附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GEW的实时图表更新。

如何投资GEW股票？

投资Cambria Global EW ETF需要考虑年度范围49.68 - 58.87和当前价格58.87。许多人在以58.87或59.17下订单之前，会比较7.02%和。实时查看GEW价格图表，了解每日变化。

Cambria Global EW ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Global EW ETF的最高价格是58.87。在49.68 - 58.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global EW ETF的绩效。

Cambria Global EW ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Global EW ETF（GEW）的最低价格为49.68。将其与当前的58.87和49.68 - 58.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEW股票是什么时候拆分的？

Cambria Global EW ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.18和18.24%中可见。

日范围
58.87 58.87
年范围
49.68 58.87
前一天收盘价
55.18
开盘价
58.87
卖价
58.87
买价
59.17
最低价
58.87
最高价
58.87
交易量
1
日变化
6.69%
月变化
7.02%
6个月变化
11.60%
年变化
18.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%