GEW: Cambria Global EW ETF
今日GEW汇率已更改6.69%。当日，交易品种以低点58.87和高点58.87进行交易。
关注Cambria Global EW ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GEW股票今天的价格是多少？
Cambria Global EW ETF股票今天的定价为58.87。它在58.87 - 58.87范围内交易，昨天的收盘价为55.18，交易量达到1。GEW的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Global EW ETF股票是否支付股息？
Cambria Global EW ETF目前的价值为58.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.24%和USD。实时查看图表以跟踪GEW走势。
如何购买GEW股票？
您可以以58.87的当前价格购买Cambria Global EW ETF股票。订单通常设置在58.87或59.17附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GEW的实时图表更新。
如何投资GEW股票？
投资Cambria Global EW ETF需要考虑年度范围49.68 - 58.87和当前价格58.87。许多人在以58.87或59.17下订单之前，会比较7.02%和。实时查看GEW价格图表，了解每日变化。
Cambria Global EW ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Global EW ETF的最高价格是58.87。在49.68 - 58.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global EW ETF的绩效。
Cambria Global EW ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Global EW ETF（GEW）的最低价格为49.68。将其与当前的58.87和49.68 - 58.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEW股票是什么时候拆分的？
Cambria Global EW ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.18和18.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.18
- 开盘价
- 58.87
- 卖价
- 58.87
- 买价
- 59.17
- 最低价
- 58.87
- 最高价
- 58.87
- 交易量
- 1
- 日变化
- 6.69%
- 月变化
- 7.02%
- 6个月变化
- 11.60%
- 年变化
- 18.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%