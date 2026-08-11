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GENT: Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

10.15 USD 0.04 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GENT за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.16.

Следите за динамикой Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GENT сегодня?

Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) сегодня оценивается на уровне 10.15. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 10.16, вчерашнее закрытие составило 10.19, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GENT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF?

Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 10.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.77% и USD. Отслеживайте движения GENT на графике в реальном времени.

Как купить акции GENT?

Вы можете купить акции Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) по текущей цене 10.15. Ордера обычно размещаются около 10.15 или 10.45, тогда как 11 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GENT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GENT?

Инвестирование в Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 10.12 - 10.95 и текущей цены 10.15. Многие сравнивают 0.20% и -2.59% перед размещением ордеров на 10.15 или 10.45. Изучайте ежедневные изменения цены GENT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF?

Самая высокая цена Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) за последний год составила 10.95. Акции заметно колебались в пределах 10.12 - 10.95, сравнение с 10.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF?

Самая низкая цена Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) за год составила 10.12. Сравнение с текущими 10.15 и 10.12 - 10.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GENT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GENT?

В прошлом Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.19 и -2.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.14 10.16
Годовой диапазон
10.12 10.95
Предыдущее закрытие
10.19
Open
10.14
Bid
10.15
Ask
10.45
Low
10.14
High
10.16
Объем
11
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-2.59%
Годовое изменение
-2.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%