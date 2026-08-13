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GENT: 真谛姆保健

10.17 USD 0.02 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GENT汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点10.17和高点10.19进行交易。

关注真谛姆保健动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GENT股票今天的价格是多少？

真谛姆保健股票今天的定价为10.17。它在10.17 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到23。GENT的实时价格图表显示了这些更新。

真谛姆保健股票是否支付股息？

真谛姆保健目前的价值为10.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪GENT走势。

如何购买GENT股票？

您可以以10.17的当前价格购买真谛姆保健股票。订单通常设置在10.17或10.47附近，而23和0.00%显示市场活动。立即关注GENT的实时图表更新。

如何投资GENT股票？

投资真谛姆保健需要考虑年度范围10.12 - 10.95和当前价格10.17。许多人在以10.17或10.47下订单之前，会比较0.39%和。实时查看GENT价格图表，了解每日变化。

真谛姆保健股票的最高价格是多少？

在过去一年中，真谛姆保健的最高价格是10.95。在10.12 - 10.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪真谛姆保健的绩效。

真谛姆保健股票的最低价格是多少？

真谛姆保健（GENT）的最低价格为10.12。将其与当前的10.17和10.12 - 10.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GENT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GENT股票是什么时候拆分的？

真谛姆保健历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.15和-2.58%中可见。

日范围
10.17 10.19
年范围
10.12 10.95
前一天收盘价
10.15
开盘价
10.17
卖价
10.17
买价
10.47
最低价
10.17
最高价
10.19
交易量
23
日变化
0.20%
月变化
0.39%
6个月变化
-2.40%
年变化
-2.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%