GENT股票今天的价格是多少？ 真谛姆保健股票今天的定价为10.17。它在10.17 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到23。GENT的实时价格图表显示了这些更新。

真谛姆保健股票是否支付股息？ 真谛姆保健目前的价值为10.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪GENT走势。

如何购买GENT股票？ 您可以以10.17的当前价格购买真谛姆保健股票。订单通常设置在10.17或10.47附近，而23和0.00%显示市场活动。立即关注GENT的实时图表更新。

如何投资GENT股票？ 投资真谛姆保健需要考虑年度范围10.12 - 10.95和当前价格10.17。许多人在以10.17或10.47下订单之前，会比较0.39%和。实时查看GENT价格图表，了解每日变化。

真谛姆保健股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，真谛姆保健的最高价格是10.95。在10.12 - 10.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪真谛姆保健的绩效。

真谛姆保健股票的最低价格是多少？ 真谛姆保健（GENT）的最低价格为10.12。将其与当前的10.17和10.12 - 10.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GENT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。