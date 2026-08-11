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GEND: Genter Capital Dividend Income ETF
Курс GEND за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.28, а максимальная — 13.28.
Следите за динамикой Genter Capital Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GEND сегодня?
Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) сегодня оценивается на уровне 13.28. Инструмент торгуется в пределах 13.28 - 13.28, вчерашнее закрытие составило 13.27, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Genter Capital Dividend Income ETF?
Genter Capital Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 13.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.43% и USD. Отслеживайте движения GEND на графике в реальном времени.
Как купить акции GEND?
Вы можете купить акции Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) по текущей цене 13.28. Ордера обычно размещаются около 13.28 или 13.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GEND?
Инвестирование в Genter Capital Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 12.16 - 13.91 и текущей цены 13.28. Многие сравнивают 1.14% и 3.11% перед размещением ордеров на 13.28 или 13.58. Изучайте ежедневные изменения цены GEND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Genter Capital Dividend Income ETF?
Самая высокая цена Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) за последний год составила 13.91. Акции заметно колебались в пределах 12.16 - 13.91, сравнение с 13.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Genter Capital Dividend Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Genter Capital Dividend Income ETF?
Самая низкая цена Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) за год составила 12.16. Сравнение с текущими 13.28 и 12.16 - 13.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GEND?
В прошлом Genter Capital Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.27 и 3.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.27
- Open
- 13.28
- Bid
- 13.28
- Ask
- 13.58
- Low
- 13.28
- High
- 13.28
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- 3.11%
- Годовое изменение
- 3.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%