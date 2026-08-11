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GEND: Genter Capital Dividend Income ETF

13.28 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GEND за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.28, а максимальная — 13.28.

Следите за динамикой Genter Capital Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GEND сегодня?

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) сегодня оценивается на уровне 13.28. Инструмент торгуется в пределах 13.28 - 13.28, вчерашнее закрытие составило 13.27, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Genter Capital Dividend Income ETF?

Genter Capital Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 13.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.43% и USD. Отслеживайте движения GEND на графике в реальном времени.

Как купить акции GEND?

Вы можете купить акции Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) по текущей цене 13.28. Ордера обычно размещаются около 13.28 или 13.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GEND?

Инвестирование в Genter Capital Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 12.16 - 13.91 и текущей цены 13.28. Многие сравнивают 1.14% и 3.11% перед размещением ордеров на 13.28 или 13.58. Изучайте ежедневные изменения цены GEND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Genter Capital Dividend Income ETF?

Самая высокая цена Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) за последний год составила 13.91. Акции заметно колебались в пределах 12.16 - 13.91, сравнение с 13.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Genter Capital Dividend Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Genter Capital Dividend Income ETF?

Самая низкая цена Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) за год составила 12.16. Сравнение с текущими 13.28 и 12.16 - 13.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GEND?

В прошлом Genter Capital Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.27 и 3.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.28 13.28
Годовой диапазон
12.16 13.91
Предыдущее закрытие
13.27
Open
13.28
Bid
13.28
Ask
13.58
Low
13.28
High
13.28
Объем
1
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
3.11%
Годовое изменение
3.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%