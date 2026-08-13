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GEND: Genter Capital Dividend Income ETF

13.28 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GEND汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点13.28和高点13.28进行交易。

关注Genter Capital Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GEND股票今天的价格是多少？

Genter Capital Dividend Income ETF股票今天的定价为13.28。它在13.28 - 13.28范围内交易，昨天的收盘价为13.27，交易量达到1。GEND的实时价格图表显示了这些更新。

Genter Capital Dividend Income ETF股票是否支付股息？

Genter Capital Dividend Income ETF目前的价值为13.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.43%和USD。实时查看图表以跟踪GEND走势。

如何购买GEND股票？

您可以以13.28的当前价格购买Genter Capital Dividend Income ETF股票。订单通常设置在13.28或13.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GEND的实时图表更新。

如何投资GEND股票？

投资Genter Capital Dividend Income ETF需要考虑年度范围12.16 - 13.91和当前价格13.28。许多人在以13.28或13.58下订单之前，会比较1.14%和。实时查看GEND价格图表，了解每日变化。

Genter Capital Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Genter Capital Dividend Income ETF的最高价格是13.91。在12.16 - 13.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Genter Capital Dividend Income ETF的绩效。

Genter Capital Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？

Genter Capital Dividend Income ETF（GEND）的最低价格为12.16。将其与当前的13.28和12.16 - 13.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEND股票是什么时候拆分的？

Genter Capital Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.27和3.43%中可见。

日范围
13.28 13.28
年范围
12.16 13.91
前一天收盘价
13.27
开盘价
13.28
卖价
13.28
买价
13.58
最低价
13.28
最高价
13.28
交易量
1
日变化
0.08%
月变化
1.14%
6个月变化
3.11%
年变化
3.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%