GEND股票今天的价格是多少？ Genter Capital Dividend Income ETF股票今天的定价为13.28。它在13.28 - 13.28范围内交易，昨天的收盘价为13.27，交易量达到1。GEND的实时价格图表显示了这些更新。

Genter Capital Dividend Income ETF股票是否支付股息？ Genter Capital Dividend Income ETF目前的价值为13.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.43%和USD。实时查看图表以跟踪GEND走势。

如何购买GEND股票？ 您可以以13.28的当前价格购买Genter Capital Dividend Income ETF股票。订单通常设置在13.28或13.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GEND的实时图表更新。

如何投资GEND股票？ 投资Genter Capital Dividend Income ETF需要考虑年度范围12.16 - 13.91和当前价格13.28。许多人在以13.28或13.58下订单之前，会比较1.14%和。实时查看GEND价格图表，了解每日变化。

Genter Capital Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Genter Capital Dividend Income ETF的最高价格是13.91。在12.16 - 13.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Genter Capital Dividend Income ETF的绩效。

Genter Capital Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？ Genter Capital Dividend Income ETF（GEND）的最低价格为12.16。将其与当前的13.28和12.16 - 13.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。