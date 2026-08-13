GEND: Genter Capital Dividend Income ETF
今日GEND汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点13.28和高点13.28进行交易。
关注Genter Capital Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GEND股票今天的价格是多少？
Genter Capital Dividend Income ETF股票今天的定价为13.28。它在13.28 - 13.28范围内交易，昨天的收盘价为13.27，交易量达到1。GEND的实时价格图表显示了这些更新。
Genter Capital Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Genter Capital Dividend Income ETF目前的价值为13.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.43%和USD。实时查看图表以跟踪GEND走势。
如何购买GEND股票？
您可以以13.28的当前价格购买Genter Capital Dividend Income ETF股票。订单通常设置在13.28或13.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注GEND的实时图表更新。
如何投资GEND股票？
投资Genter Capital Dividend Income ETF需要考虑年度范围12.16 - 13.91和当前价格13.28。许多人在以13.28或13.58下订单之前，会比较1.14%和。实时查看GEND价格图表，了解每日变化。
Genter Capital Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Genter Capital Dividend Income ETF的最高价格是13.91。在12.16 - 13.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Genter Capital Dividend Income ETF的绩效。
Genter Capital Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？
Genter Capital Dividend Income ETF（GEND）的最低价格为12.16。将其与当前的13.28和12.16 - 13.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEND股票是什么时候拆分的？
Genter Capital Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.27和3.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.27
- 开盘价
- 13.28
- 卖价
- 13.28
- 买价
- 13.58
- 最低价
- 13.28
- 最高价
- 13.28
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- 3.11%
- 年变化
- 3.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%