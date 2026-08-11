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GEMG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF

7.27 USD 0.19 (2.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GEMG за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 7.27.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GEMG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) сегодня оценивается на уровне 7.27. Инструмент торгуется в пределах 6.63 - 7.27, вчерашнее закрытие составило 7.08, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.08% и USD. Отслеживайте движения GEMG на графике в реальном времени.

Как купить акции GEMG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) по текущей цене 7.27. Ордера обычно размещаются около 7.27 или 7.57, тогда как 50 и 3.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GEMG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF предполагает учет годового диапазона 0.46 - 24.01 и текущей цены 7.27. Многие сравнивают 5.36% и 446.62% перед размещением ордеров на 7.27 или 7.57. Изучайте ежедневные изменения цены GEMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) за последний год составила 24.01. Акции заметно колебались в пределах 0.46 - 24.01, сравнение с 7.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) за год составила 0.46. Сравнение с текущими 7.27 и 0.46 - 24.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GEMG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.08 и -52.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.63 7.27
Годовой диапазон
0.46 24.01
Предыдущее закрытие
7.08
Open
7.02
Bid
7.27
Ask
7.57
Low
6.63
High
7.27
Объем
50
Дневное изменение
2.68%
Месячное изменение
5.36%
6-месячное изменение
446.62%
Годовое изменение
-52.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%