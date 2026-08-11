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GEMG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF
Курс GEMG за сегодня изменился на 2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 7.27.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GEMG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) сегодня оценивается на уровне 7.27. Инструмент торгуется в пределах 6.63 - 7.27, вчерашнее закрытие составило 7.08, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GEMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.08% и USD. Отслеживайте движения GEMG на графике в реальном времени.
Как купить акции GEMG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) по текущей цене 7.27. Ордера обычно размещаются около 7.27 или 7.57, тогда как 50 и 3.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GEMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GEMG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF предполагает учет годового диапазона 0.46 - 24.01 и текущей цены 7.27. Многие сравнивают 5.36% и 446.62% перед размещением ордеров на 7.27 или 7.57. Изучайте ежедневные изменения цены GEMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) за последний год составила 24.01. Акции заметно колебались в пределах 0.46 - 24.01, сравнение с 7.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) за год составила 0.46. Сравнение с текущими 7.27 и 0.46 - 24.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GEMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GEMG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.08 и -52.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.08
- Open
- 7.02
- Bid
- 7.27
- Ask
- 7.57
- Low
- 6.63
- High
- 7.27
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 2.68%
- Месячное изменение
- 5.36%
- 6-месячное изменение
- 446.62%
- Годовое изменение
- -52.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%