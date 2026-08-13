GEMG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF
今日GEMG汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点6.95和高点7.39进行交易。
关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GEMG股票今天的价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF股票今天的定价为7.12。它在6.95 - 7.39范围内交易，昨天的收盘价为7.27，交易量达到11。GEMG的实时价格图表显示了这些更新。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF股票是否支付股息？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF目前的价值为7.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.07%和USD。实时查看图表以跟踪GEMG走势。
如何购买GEMG股票？
您可以以7.12的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF股票。订单通常设置在7.12或7.42附近，而11和-3.65%显示市场活动。立即关注GEMG的实时图表更新。
如何投资GEMG股票？
投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF需要考虑年度范围0.46 - 24.01和当前价格7.12。许多人在以7.12或7.42下订单之前，会比较3.19%和。实时查看GEMG价格图表，了解每日变化。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF的最高价格是24.01。在0.46 - 24.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF的绩效。
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF股票的最低价格是多少？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF（GEMG）的最低价格为0.46。将其与当前的7.12和0.46 - 24.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEMG股票是什么时候拆分的？
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.27和-53.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.27
- 开盘价
- 7.39
- 卖价
- 7.12
- 买价
- 7.42
- 最低价
- 6.95
- 最高价
- 7.39
- 交易量
- 11
- 日变化
- -2.06%
- 月变化
- 3.19%
- 6个月变化
- 435.34%
- 年变化
- -53.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%