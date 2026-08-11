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GDXW: Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
Курс GDXW за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.98, а максимальная — 42.63.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDXW сегодня?
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) сегодня оценивается на уровне 42.57. Инструмент торгуется в пределах 40.98 - 42.63, вчерашнее закрытие составило 42.50, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDXW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 42.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.64% и USD. Отслеживайте движения GDXW на графике в реальном времени.
Как купить акции GDXW?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) по текущей цене 42.57. Ордера обычно размещаются около 42.57 или 42.87, тогда как 76 и 2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDXW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDXW?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 32.45 - 77.15 и текущей цены 42.57. Многие сравнивают 25.21% и -42.94% перед размещением ордеров на 42.57 или 42.87. Изучайте ежедневные изменения цены GDXW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) за последний год составила 77.15. Акции заметно колебались в пределах 32.45 - 77.15, сравнение с 42.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) за год составила 32.45. Сравнение с текущими 42.57 и 32.45 - 77.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDXW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDXW?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.50 и -15.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.50
- Open
- 41.62
- Bid
- 42.57
- Ask
- 42.87
- Low
- 40.98
- High
- 42.63
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 25.21%
- 6-месячное изменение
- -42.94%
- Годовое изменение
- -15.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%