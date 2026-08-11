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GDXW: Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF

42.57 USD 0.07 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GDXW за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.98, а максимальная — 42.63.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDXW сегодня?

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) сегодня оценивается на уровне 42.57. Инструмент торгуется в пределах 40.98 - 42.63, вчерашнее закрытие составило 42.50, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDXW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 42.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.64% и USD. Отслеживайте движения GDXW на графике в реальном времени.

Как купить акции GDXW?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) по текущей цене 42.57. Ордера обычно размещаются около 42.57 или 42.87, тогда как 76 и 2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDXW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDXW?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 32.45 - 77.15 и текущей цены 42.57. Многие сравнивают 25.21% и -42.94% перед размещением ордеров на 42.57 или 42.87. Изучайте ежедневные изменения цены GDXW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) за последний год составила 77.15. Акции заметно колебались в пределах 32.45 - 77.15, сравнение с 42.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF (GDXW) за год составила 32.45. Сравнение с текущими 42.57 и 32.45 - 77.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDXW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDXW?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.50 и -15.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.98 42.63
Годовой диапазон
32.45 77.15
Предыдущее закрытие
42.50
Open
41.62
Bid
42.57
Ask
42.87
Low
40.98
High
42.63
Объем
76
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
25.21%
6-месячное изменение
-42.94%
Годовое изменение
-15.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%