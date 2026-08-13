GDXW: Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
今日GDXW汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点42.01和高点42.63进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GDXW股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票今天的定价为42.31。它在42.01 - 42.63范围内交易，昨天的收盘价为42.57，交易量达到43。GDXW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF目前的价值为42.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.15%和USD。实时查看图表以跟踪GDXW走势。
如何购买GDXW股票？
您可以以42.31的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在42.31或42.61附近，而43和-0.24%显示市场活动。立即关注GDXW的实时图表更新。
如何投资GDXW股票？
投资Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF需要考虑年度范围32.45 - 77.15和当前价格42.31。许多人在以42.31或42.61下订单之前，会比较24.44%和。实时查看GDXW价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF的最高价格是77.15。在32.45 - 77.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF（GDXW）的最低价格为32.45。将其与当前的42.31和32.45 - 77.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDXW股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.57和-16.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.57
- 开盘价
- 42.41
- 卖价
- 42.31
- 买价
- 42.61
- 最低价
- 42.01
- 最高价
- 42.63
- 交易量
- 43
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 24.44%
- 6个月变化
- -43.28%
- 年变化
- -16.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%