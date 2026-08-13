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GDXW: Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF

42.31 USD 0.26 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDXW汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点42.01和高点42.63进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDXW股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票今天的定价为42.31。它在42.01 - 42.63范围内交易，昨天的收盘价为42.57，交易量达到43。GDXW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF目前的价值为42.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.15%和USD。实时查看图表以跟踪GDXW走势。

如何购买GDXW股票？

您可以以42.31的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在42.31或42.61附近，而43和-0.24%显示市场活动。立即关注GDXW的实时图表更新。

如何投资GDXW股票？

投资Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF需要考虑年度范围32.45 - 77.15和当前价格42.31。许多人在以42.31或42.61下订单之前，会比较24.44%和。实时查看GDXW价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF的最高价格是77.15。在32.45 - 77.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF（GDXW）的最低价格为32.45。将其与当前的42.31和32.45 - 77.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDXW股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.57和-16.15%中可见。

日范围
42.01 42.63
年范围
32.45 77.15
前一天收盘价
42.57
开盘价
42.41
卖价
42.31
买价
42.61
最低价
42.01
最高价
42.63
交易量
43
日变化
-0.61%
月变化
24.44%
6个月变化
-43.28%
年变化
-16.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%