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GDT: WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund
Курс GDT за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.74, а максимальная — 35.74.
Следите за динамикой WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDT сегодня?
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) сегодня оценивается на уровне 35.74. Инструмент торгуется в пределах 35.74 - 35.74, вчерашнее закрытие составило 35.64, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund?
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund в настоящее время оценивается в 35.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.79% и USD. Отслеживайте движения GDT на графике в реальном времени.
Как купить акции GDT?
Вы можете купить акции WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) по текущей цене 35.74. Ордера обычно размещаются около 35.74 или 36.04, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDT?
Инвестирование в WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund предполагает учет годового диапазона 33.07 - 46.14 и текущей цены 35.74. Многие сравнивают 7.42% и -19.41% перед размещением ордеров на 35.74 или 36.04. Изучайте ежедневные изменения цены GDT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) за последний год составила 46.14. Акции заметно колебались в пределах 33.07 - 46.14, сравнение с 35.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) за год составила 33.07. Сравнение с текущими 35.74 и 33.07 - 46.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDT?
В прошлом WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.64 и -12.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.64
- Open
- 35.74
- Bid
- 35.74
- Ask
- 36.04
- Low
- 35.74
- High
- 35.74
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 7.42%
- 6-месячное изменение
- -19.41%
- Годовое изменение
- -12.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%