Курс GDT за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.74, а максимальная — 35.74.

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