GDT股票今天的价格是多少？ WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票今天的定价为35.74。它在35.74 - 35.74范围内交易，昨天的收盘价为35.64，交易量达到3。GDT的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票是否支付股息？ WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund目前的价值为35.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.79%和USD。实时查看图表以跟踪GDT走势。

如何购买GDT股票？ 您可以以35.74的当前价格购买WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票。订单通常设置在35.74或36.04附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GDT的实时图表更新。

如何投资GDT股票？ 投资WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund需要考虑年度范围33.07 - 46.14和当前价格35.74。许多人在以35.74或36.04下订单之前，会比较7.42%和。实时查看GDT价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的最高价格是46.14。在33.07 - 46.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的绩效。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最低价格是多少？ WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund（GDT）的最低价格为33.07。将其与当前的35.74和33.07 - 46.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。