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GDT: WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund

35.74 USD 0.10 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDT汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点35.74和高点35.74进行交易。

关注WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • MN

常见问题解答

GDT股票今天的价格是多少？

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票今天的定价为35.74。它在35.74 - 35.74范围内交易，昨天的收盘价为35.64，交易量达到3。GDT的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund目前的价值为35.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.79%和USD。实时查看图表以跟踪GDT走势。

如何购买GDT股票？

您可以以35.74的当前价格购买WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票。订单通常设置在35.74或36.04附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GDT的实时图表更新。

如何投资GDT股票？

投资WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund需要考虑年度范围33.07 - 46.14和当前价格35.74。许多人在以35.74或36.04下订单之前，会比较7.42%和。实时查看GDT价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的最高价格是46.14。在33.07 - 46.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的绩效。

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund（GDT）的最低价格为33.07。将其与当前的35.74和33.07 - 46.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDT股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.64和-12.79%中可见。

日范围
35.74 35.74
年范围
33.07 46.14
前一天收盘价
35.64
开盘价
35.74
卖价
35.74
买价
36.04
最低价
35.74
最高价
35.74
交易量
3
日变化
0.28%
月变化
7.42%
6个月变化
-19.41%
年变化
-12.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%