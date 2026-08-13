GDT: WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund
今日GDT汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点35.74和高点35.74进行交易。
关注WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GDT股票今天的价格是多少？
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票今天的定价为35.74。它在35.74 - 35.74范围内交易，昨天的收盘价为35.64，交易量达到3。GDT的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund目前的价值为35.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.79%和USD。实时查看图表以跟踪GDT走势。
如何购买GDT股票？
您可以以35.74的当前价格购买WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票。订单通常设置在35.74或36.04附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GDT的实时图表更新。
如何投资GDT股票？
投资WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund需要考虑年度范围33.07 - 46.14和当前价格35.74。许多人在以35.74或36.04下订单之前，会比较7.42%和。实时查看GDT价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的最高价格是46.14。在33.07 - 46.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund的绩效。
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund（GDT）的最低价格为33.07。将其与当前的35.74和33.07 - 46.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDT股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.64和-12.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.64
- 开盘价
- 35.74
- 卖价
- 35.74
- 买价
- 36.04
- 最低价
- 35.74
- 最高价
- 35.74
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 7.42%
- 6个月变化
- -19.41%
- 年变化
- -12.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%