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GDO: Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes
Курс GDO за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.27, а максимальная — 10.31.
Следите за динамикой Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDO сегодня?
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes (GDO) сегодня оценивается на уровне 10.27. Инструмент торгуется в пределах 10.27 - 10.31, вчерашнее закрытие составило 10.29, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes?
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes в настоящее время оценивается в 10.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.27% и USD. Отслеживайте движения GDO на графике в реальном времени.
Как купить акции GDO?
Вы можете купить акции Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes (GDO) по текущей цене 10.27. Ордера обычно размещаются около 10.27 или 10.57, тогда как 142 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDO?
Инвестирование в Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes предполагает учет годового диапазона 10.20 - 11.63 и текущей цены 10.27. Многие сравнивают 0.00% и -9.75% перед размещением ордеров на 10.27 или 10.57. Изучайте ежедневные изменения цены GDO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes?
Самая высокая цена Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes (GDO) за последний год составила 11.63. Акции заметно колебались в пределах 10.20 - 11.63, сравнение с 10.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes?
Самая низкая цена Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes (GDO) за год составила 10.20. Сравнение с текущими 10.27 и 10.20 - 11.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDO?
В прошлом Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.29 и -11.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.29
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.27
- Ask
- 10.57
- Low
- 10.27
- High
- 10.31
- Объем
- 142
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -9.75%
- Годовое изменение
- -11.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%