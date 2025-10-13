报价部分
货币 / GDO
回到股票

GDO: Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes

10.30 USD 0.03 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDO汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.30和高点10.34进行交易。

关注Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDO新闻

常见问题解答

GDO股票今天的价格是多少？

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票今天的定价为10.30。它在10.30 - 10.34范围内交易，昨天的收盘价为10.27，交易量达到101。GDO的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票是否支付股息？

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes目前的价值为10.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.02%和USD。实时查看图表以跟踪GDO走势。

如何购买GDO股票？

您可以以10.30的当前价格购买Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票。订单通常设置在10.30或10.60附近，而101和0.00%显示市场活动。立即关注GDO的实时图表更新。

如何投资GDO股票？

投资Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes需要考虑年度范围10.20 - 11.63和当前价格10.30。许多人在以10.30或10.60下订单之前，会比较0.29%和。实时查看GDO价格图表，了解每日变化。

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes的最高价格是11.63。在10.20 - 11.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes的绩效。

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票的最低价格是多少？

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes（GDO）的最低价格为10.20。将其与当前的10.30和10.20 - 11.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDO股票是什么时候拆分的？

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.27和-11.02%中可见。

日范围
10.30 10.34
年范围
10.20 11.63
前一天收盘价
10.27
开盘价
10.30
卖价
10.30
买价
10.60
最低价
10.30
最高价
10.34
交易量
101
日变化
0.29%
月变化
0.29%
6个月变化
-9.49%
年变化
-11.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%