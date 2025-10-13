GDO: Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes
今日GDO汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.30和高点10.34进行交易。
关注Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GDO新闻
常见问题解答
GDO股票今天的价格是多少？
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票今天的定价为10.30。它在10.30 - 10.34范围内交易，昨天的收盘价为10.27，交易量达到101。GDO的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票是否支付股息？
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes目前的价值为10.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.02%和USD。实时查看图表以跟踪GDO走势。
如何购买GDO股票？
您可以以10.30的当前价格购买Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票。订单通常设置在10.30或10.60附近，而101和0.00%显示市场活动。立即关注GDO的实时图表更新。
如何投资GDO股票？
投资Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes需要考虑年度范围10.20 - 11.63和当前价格10.30。许多人在以10.30或10.60下订单之前，会比较0.29%和。实时查看GDO价格图表，了解每日变化。
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes的最高价格是11.63。在10.20 - 11.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes的绩效。
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes股票的最低价格是多少？
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes（GDO）的最低价格为10.20。将其与当前的10.30和10.20 - 11.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDO股票是什么时候拆分的？
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc Wes历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.27和-11.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.27
- 开盘价
- 10.30
- 卖价
- 10.30
- 买价
- 10.60
- 最低价
- 10.30
- 最高价
- 10.34
- 交易量
- 101
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- -9.49%
- 年变化
- -11.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%