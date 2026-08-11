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GDMA: GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF

42.75 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GDMA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.74, а максимальная — 42.86.

Следите за динамикой GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDMA сегодня?

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) сегодня оценивается на уровне 42.75. Инструмент торгуется в пределах 42.74 - 42.86, вчерашнее закрытие составило 42.69, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF в настоящее время оценивается в 42.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.42% и USD. Отслеживайте движения GDMA на графике в реальном времени.

Как купить акции GDMA?

Вы можете купить акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) по текущей цене 42.75. Ордера обычно размещаются около 42.75 или 43.05, тогда как 7 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDMA?

Инвестирование в GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF предполагает учет годового диапазона 35.50 - 44.01 и текущей цены 42.75. Многие сравнивают -0.51% и 0.59% перед размещением ордеров на 42.75 или 43.05. Изучайте ежедневные изменения цены GDMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?

Самая высокая цена GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) за последний год составила 44.01. Акции заметно колебались в пределах 35.50 - 44.01, сравнение с 42.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?

Самая низкая цена GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) за год составила 35.50. Сравнение с текущими 42.75 и 35.50 - 44.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDMA?

В прошлом GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.69 и 20.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.74 42.86
Годовой диапазон
35.50 44.01
Предыдущее закрытие
42.69
Open
42.86
Bid
42.75
Ask
43.05
Low
42.74
High
42.86
Объем
7
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
0.59%
Годовое изменение
20.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%