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GDMA: GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF
Курс GDMA за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.74, а максимальная — 42.86.
Следите за динамикой GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDMA сегодня?
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) сегодня оценивается на уровне 42.75. Инструмент торгуется в пределах 42.74 - 42.86, вчерашнее закрытие составило 42.69, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF в настоящее время оценивается в 42.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.42% и USD. Отслеживайте движения GDMA на графике в реальном времени.
Как купить акции GDMA?
Вы можете купить акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) по текущей цене 42.75. Ордера обычно размещаются около 42.75 или 43.05, тогда как 7 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDMA?
Инвестирование в GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF предполагает учет годового диапазона 35.50 - 44.01 и текущей цены 42.75. Многие сравнивают -0.51% и 0.59% перед размещением ордеров на 42.75 или 43.05. Изучайте ежедневные изменения цены GDMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?
Самая высокая цена GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) за последний год составила 44.01. Акции заметно колебались в пределах 35.50 - 44.01, сравнение с 42.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF?
Самая низкая цена GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF (GDMA) за год составила 35.50. Сравнение с текущими 42.75 и 35.50 - 44.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDMA?
В прошлом GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.69 и 20.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.69
- Open
- 42.86
- Bid
- 42.75
- Ask
- 43.05
- Low
- 42.74
- High
- 42.86
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -0.51%
- 6-месячное изменение
- 0.59%
- Годовое изменение
- 20.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%