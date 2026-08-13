GDMA股票今天的价格是多少？ GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票今天的定价为42.68。它在42.61 - 42.78范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到7。GDMA的实时价格图表显示了这些更新。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票是否支付股息？ GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF目前的价值为42.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.23%和USD。实时查看图表以跟踪GDMA走势。

如何购买GDMA股票？ 您可以以42.68的当前价格购买GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票。订单通常设置在42.68或42.98附近，而7和0.16%显示市场活动。立即关注GDMA的实时图表更新。

如何投资GDMA股票？ 投资GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF需要考虑年度范围35.50 - 44.01和当前价格42.68。许多人在以42.68或42.98下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看GDMA价格图表，了解每日变化。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的最高价格是44.01。在35.50 - 44.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的绩效。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最低价格是多少？ GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF（GDMA）的最低价格为35.50。将其与当前的42.68和35.50 - 44.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。