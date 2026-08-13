GDMA: GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF
今日GDMA汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点42.61和高点42.78进行交易。
关注GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GDMA股票今天的价格是多少？
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票今天的定价为42.68。它在42.61 - 42.78范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到7。GDMA的实时价格图表显示了这些更新。
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票是否支付股息？
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF目前的价值为42.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.23%和USD。实时查看图表以跟踪GDMA走势。
如何购买GDMA股票？
您可以以42.68的当前价格购买GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票。订单通常设置在42.68或42.98附近，而7和0.16%显示市场活动。立即关注GDMA的实时图表更新。
如何投资GDMA股票？
投资GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF需要考虑年度范围35.50 - 44.01和当前价格42.68。许多人在以42.68或42.98下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看GDMA价格图表，了解每日变化。
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的最高价格是44.01。在35.50 - 44.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的绩效。
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最低价格是多少？
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF（GDMA）的最低价格为35.50。将其与当前的42.68和35.50 - 44.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDMA股票是什么时候拆分的？
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和20.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.75
- 开盘价
- 42.61
- 卖价
- 42.68
- 买价
- 42.98
- 最低价
- 42.61
- 最高价
- 42.78
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- -0.67%
- 6个月变化
- 0.42%
- 年变化
- 20.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%