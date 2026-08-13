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GDMA: GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF

42.68 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDMA汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点42.61和高点42.78进行交易。

关注GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDMA股票今天的价格是多少？

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票今天的定价为42.68。它在42.61 - 42.78范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到7。GDMA的实时价格图表显示了这些更新。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票是否支付股息？

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF目前的价值为42.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.23%和USD。实时查看图表以跟踪GDMA走势。

如何购买GDMA股票？

您可以以42.68的当前价格购买GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票。订单通常设置在42.68或42.98附近，而7和0.16%显示市场活动。立即关注GDMA的实时图表更新。

如何投资GDMA股票？

投资GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF需要考虑年度范围35.50 - 44.01和当前价格42.68。许多人在以42.68或42.98下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看GDMA价格图表，了解每日变化。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的最高价格是44.01。在35.50 - 44.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF的绩效。

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF股票的最低价格是多少？

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF（GDMA）的最低价格为35.50。将其与当前的42.68和35.50 - 44.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDMA股票是什么时候拆分的？

GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和20.23%中可见。

日范围
42.61 42.78
年范围
35.50 44.01
前一天收盘价
42.75
开盘价
42.61
卖价
42.68
买价
42.98
最低价
42.61
最高价
42.78
交易量
7
日变化
-0.16%
月变化
-0.67%
6个月变化
0.42%
年变化
20.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%