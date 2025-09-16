Какова цена акций GDE сегодня?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy (GDE) сегодня оценивается на уровне 68.00. Инструмент торгуется в пределах 66.79 - 68.00, вчерашнее закрытие составило 67.40, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDE в реальном времени.