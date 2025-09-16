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GDE: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy

68.00 USD 0.60 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GDE за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.79, а максимальная — 68.00.

Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDE сегодня?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy (GDE) сегодня оценивается на уровне 68.00. Инструмент торгуется в пределах 66.79 - 68.00, вчерашнее закрытие составило 67.40, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy в настоящее время оценивается в 68.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения GDE на графике в реальном времени.

Как купить акции GDE?

Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy (GDE) по текущей цене 68.00. Ордера обычно размещаются около 68.00 или 68.30, тогда как 86 и 1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDE?

Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy предполагает учет годового диапазона 58.46 - 74.16 и текущей цены 68.00. Многие сравнивают 11.09% и -6.94% перед размещением ордеров на 68.00 или 68.30. Изучайте ежедневные изменения цены GDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy?

Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy (GDE) за последний год составила 74.16. Акции заметно колебались в пределах 58.46 - 74.16, сравнение с 67.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy?

Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy (GDE) за год составила 58.46. Сравнение с текущими 68.00 и 58.46 - 74.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDE?

В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.40 и -2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.79 68.00
Годовой диапазон
58.46 74.16
Предыдущее закрытие
67.40
Open
67.19
Bid
68.00
Ask
68.30
Low
66.79
High
68.00
Объем
86
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
11.09%
6-месячное изменение
-6.94%
Годовое изменение
-2.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%