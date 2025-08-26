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GCV: Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common
Курс GCV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.68, а максимальная — 4.71.
Следите за динамикой Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GCV сегодня?
Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common (GCV) сегодня оценивается на уровне 4.70. Инструмент торгуется в пределах 4.68 - 4.71, вчерашнее закрытие составило 4.70, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common?
Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common в настоящее время оценивается в 4.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.91% и USD. Отслеживайте движения GCV на графике в реальном времени.
Как купить акции GCV?
Вы можете купить акции Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common (GCV) по текущей цене 4.70. Ордера обычно размещаются около 4.70 или 5.00, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GCV?
Инвестирование в Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common предполагает учет годового диапазона 3.97 - 4.77 и текущей цены 4.70. Многие сравнивают 4.21% и 6.33% перед размещением ордеров на 4.70 или 5.00. Изучайте ежедневные изменения цены GCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common?
Самая высокая цена Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common (GCV) за последний год составила 4.77. Акции заметно колебались в пределах 3.97 - 4.77, сравнение с 4.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common?
Самая низкая цена Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common (GCV) за год составила 3.97. Сравнение с текущими 4.70 и 3.97 - 4.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GCV?
В прошлом Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (The) Common проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.70 и 14.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.70
- Open
- 4.70
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.68
- High
- 4.71
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.21%
- 6-месячное изменение
- 6.33%
- Годовое изменение
- 14.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%