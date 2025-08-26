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GCV: Gabelli可转换和收益证券基金公司

4.68 USD 0.02 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GCV汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点4.66和高点4.71进行交易。

关注Gabelli可转换和收益证券基金公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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GCV新闻

常见问题解答

GCV股票今天的价格是多少？

Gabelli可转换和收益证券基金公司股票今天的定价为4.68。它在4.66 - 4.71范围内交易，昨天的收盘价为4.70，交易量达到16。GCV的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli可转换和收益证券基金公司股票是否支付股息？

Gabelli可转换和收益证券基金公司目前的价值为4.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.43%和USD。实时查看图表以跟踪GCV走势。

如何购买GCV股票？

您可以以4.68的当前价格购买Gabelli可转换和收益证券基金公司股票。订单通常设置在4.68或4.98附近，而16和-0.21%显示市场活动。立即关注GCV的实时图表更新。

如何投资GCV股票？

投资Gabelli可转换和收益证券基金公司需要考虑年度范围3.97 - 4.77和当前价格4.68。许多人在以4.68或4.98下订单之前，会比较3.77%和。实时查看GCV价格图表，了解每日变化。

Gabelli可转换和收益证券基金公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli可转换和收益证券基金公司的最高价格是4.77。在3.97 - 4.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli可转换和收益证券基金公司的绩效。

Gabelli可转换和收益证券基金公司股票的最低价格是多少？

Gabelli可转换和收益证券基金公司（GCV）的最低价格为3.97。将其与当前的4.68和3.97 - 4.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCV股票是什么时候拆分的？

Gabelli可转换和收益证券基金公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.70和14.43%中可见。

日范围
4.66 4.71
年范围
3.97 4.77
前一天收盘价
4.70
开盘价
4.69
卖价
4.68
买价
4.98
最低价
4.66
最高价
4.71
交易量
16
日变化
-0.43%
月变化
3.77%
6个月变化
5.88%
年变化
14.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%