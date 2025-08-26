GCV: Gabelli可转换和收益证券基金公司
今日GCV汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点4.66和高点4.71进行交易。
关注Gabelli可转换和收益证券基金公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GCV新闻
- ECF: Discount Remains Deep With Activists Holding Significant Stakes (NYSE:ECF)
- Gabelli Convertible & Income Securities Fund Q1 2026 Commentary
- Tracking Mario Gabelli's Gabelli Funds 13F Portfolio - Q1 2026 Update (OTCMKTS:GAMI)
- NIE: Equity/Convertible CEF Gives Access To Technology Stocks, Attractive Dividend Yield
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q4 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Gabelli Convertible And Income Securities Q3 2025 Commentary (GCV)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q3 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- ACV: A Better Option For Inflation Protection Than An Ordinary Bond Fund (ACV)
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- The Gabelli Convertible And Income Securities Fund Inc. Q2 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
常见问题解答
GCV股票今天的价格是多少？
Gabelli可转换和收益证券基金公司股票今天的定价为4.68。它在4.66 - 4.71范围内交易，昨天的收盘价为4.70，交易量达到16。GCV的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli可转换和收益证券基金公司股票是否支付股息？
Gabelli可转换和收益证券基金公司目前的价值为4.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.43%和USD。实时查看图表以跟踪GCV走势。
如何购买GCV股票？
您可以以4.68的当前价格购买Gabelli可转换和收益证券基金公司股票。订单通常设置在4.68或4.98附近，而16和-0.21%显示市场活动。立即关注GCV的实时图表更新。
如何投资GCV股票？
投资Gabelli可转换和收益证券基金公司需要考虑年度范围3.97 - 4.77和当前价格4.68。许多人在以4.68或4.98下订单之前，会比较3.77%和。实时查看GCV价格图表，了解每日变化。
Gabelli可转换和收益证券基金公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli可转换和收益证券基金公司的最高价格是4.77。在3.97 - 4.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli可转换和收益证券基金公司的绩效。
Gabelli可转换和收益证券基金公司股票的最低价格是多少？
Gabelli可转换和收益证券基金公司（GCV）的最低价格为3.97。将其与当前的4.68和3.97 - 4.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GCV股票是什么时候拆分的？
Gabelli可转换和收益证券基金公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.70和14.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.70
- 开盘价
- 4.69
- 卖价
- 4.68
- 买价
- 4.98
- 最低价
- 4.66
- 最高价
- 4.71
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 3.77%
- 6个月变化
- 5.88%
- 年变化
- 14.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%