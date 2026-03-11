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GCOW: Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

46.81 USD 0.14 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GCOW за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.66, а максимальная — 46.87.

Следите за динамикой Pacer Global Cash Cows Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCOW сегодня?

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) сегодня оценивается на уровне 46.81. Инструмент торгуется в пределах 46.66 - 46.87, вчерашнее закрытие составило 46.95, а торговый объем достиг 441. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Global Cash Cows Dividend ETF?

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF в настоящее время оценивается в 46.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.05% и USD. Отслеживайте движения GCOW на графике в реальном времени.

Как купить акции GCOW?

Вы можете купить акции Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) по текущей цене 46.81. Ордера обычно размещаются около 46.81 или 47.11, тогда как 441 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCOW?

Инвестирование в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 39.02 - 47.56 и текущей цены 46.81. Многие сравнивают 0.34% и -1.10% перед размещением ордеров на 46.81 или 47.11. Изучайте ежедневные изменения цены GCOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Global Cash Cows Dividend ETF?

Самая высокая цена Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 39.02 - 47.56, сравнение с 46.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Global Cash Cows Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Global Cash Cows Dividend ETF?

Самая низкая цена Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) за год составила 39.02. Сравнение с текущими 46.81 и 39.02 - 47.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCOW?

В прошлом Pacer Global Cash Cows Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.95 и 17.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.66 46.87
Годовой диапазон
39.02 47.56
Предыдущее закрытие
46.95
Open
46.66
Bid
46.81
Ask
47.11
Low
46.66
High
46.87
Объем
441
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
-1.10%
Годовое изменение
17.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%