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GCOW: Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

46.81 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GCOW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点46.70和高点46.95进行交易。

关注Pacer Global Cash Cows Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCOW新闻

常见问题解答

GCOW股票今天的价格是多少？

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF股票今天的定价为46.81。它在46.70 - 46.95范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到295。GCOW的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF股票是否支付股息？

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF目前的价值为46.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.05%和USD。实时查看图表以跟踪GCOW走势。

如何购买GCOW股票？

您可以以46.81的当前价格购买Pacer Global Cash Cows Dividend ETF股票。订单通常设置在46.81或47.11附近，而295和0.04%显示市场活动。立即关注GCOW的实时图表更新。

如何投资GCOW股票？

投资Pacer Global Cash Cows Dividend ETF需要考虑年度范围39.02 - 47.56和当前价格46.81。许多人在以46.81或47.11下订单之前，会比较0.34%和。实时查看GCOW价格图表，了解每日变化。

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Global Cash Cows Dividend ETF的最高价格是47.56。在39.02 - 47.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Global Cash Cows Dividend ETF的绩效。

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF（GCOW）的最低价格为39.02。将其与当前的46.81和39.02 - 47.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCOW股票是什么时候拆分的？

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.81和17.05%中可见。

日范围
46.70 46.95
年范围
39.02 47.56
前一天收盘价
46.81
开盘价
46.79
卖价
46.81
买价
47.11
最低价
46.70
最高价
46.95
交易量
295
日变化
0.00%
月变化
0.34%
6个月变化
-1.10%
年变化
17.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%