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GCAD: Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

56.33 USD 0.11 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GCAD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.22, а максимальная — 56.75.

Следите за динамикой Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCAD сегодня?

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD) сегодня оценивается на уровне 56.33. Инструмент торгуется в пределах 56.22 - 56.75, вчерашнее закрытие составило 56.44, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF в настоящее время оценивается в 56.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.73% и USD. Отслеживайте движения GCAD на графике в реальном времени.

Как купить акции GCAD?

Вы можете купить акции Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD) по текущей цене 56.33. Ордера обычно размещаются около 56.33 или 56.63, тогда как 8 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCAD?

Инвестирование в Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF предполагает учет годового диапазона 43.04 - 59.11 и текущей цены 56.33. Многие сравнивают 1.19% и 1.42% перед размещением ордеров на 56.33 или 56.63. Изучайте ежедневные изменения цены GCAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?

Самая высокая цена Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD) за последний год составила 59.11. Акции заметно колебались в пределах 43.04 - 59.11, сравнение с 56.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF?

Самая низкая цена Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD) за год составила 43.04. Сравнение с текущими 56.33 и 43.04 - 59.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCAD?

В прошлом Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.44 и 30.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.22 56.75
Годовой диапазон
43.04 59.11
Предыдущее закрытие
56.44
Open
56.75
Bid
56.33
Ask
56.63
Low
56.22
High
56.75
Объем
8
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.19%
6-месячное изменение
1.42%
Годовое изменение
30.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%