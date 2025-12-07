GCAD: Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
今日GCAD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点56.48和高点56.64进行交易。
关注Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GCAD新闻
常见问题解答
GCAD股票今天的价格是多少？
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票今天的定价为56.51。它在56.48 - 56.64范围内交易，昨天的收盘价为56.33，交易量达到10。GCAD的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票是否支付股息？
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF目前的价值为56.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪GCAD走势。
如何购买GCAD股票？
您可以以56.51的当前价格购买Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票。订单通常设置在56.51或56.81附近，而10和-0.19%显示市场活动。立即关注GCAD的实时图表更新。
如何投资GCAD股票？
投资Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF需要考虑年度范围43.04 - 59.11和当前价格56.51。许多人在以56.51或56.81下订单之前，会比较1.51%和。实时查看GCAD价格图表，了解每日变化。
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF的最高价格是59.11。在43.04 - 59.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF的绩效。
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票的最低价格是多少？
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF（GCAD）的最低价格为43.04。将其与当前的56.51和43.04 - 59.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GCAD股票是什么时候拆分的？
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.33和31.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.33
- 开盘价
- 56.62
- 卖价
- 56.51
- 买价
- 56.81
- 最低价
- 56.48
- 最高价
- 56.64
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 1.75%
- 年变化
- 31.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%