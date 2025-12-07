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GCAD: Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF

56.51 USD 0.18 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GCAD汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点56.48和高点56.64进行交易。

关注Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCAD新闻

常见问题解答

GCAD股票今天的价格是多少？

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票今天的定价为56.51。它在56.48 - 56.64范围内交易，昨天的收盘价为56.33，交易量达到10。GCAD的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票是否支付股息？

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF目前的价值为56.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪GCAD走势。

如何购买GCAD股票？

您可以以56.51的当前价格购买Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票。订单通常设置在56.51或56.81附近，而10和-0.19%显示市场活动。立即关注GCAD的实时图表更新。

如何投资GCAD股票？

投资Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF需要考虑年度范围43.04 - 59.11和当前价格56.51。许多人在以56.51或56.81下订单之前，会比较1.51%和。实时查看GCAD价格图表，了解每日变化。

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF的最高价格是59.11。在43.04 - 59.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF的绩效。

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF股票的最低价格是多少？

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF（GCAD）的最低价格为43.04。将其与当前的56.51和43.04 - 59.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCAD股票是什么时候拆分的？

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.33和31.14%中可见。

日范围
56.48 56.64
年范围
43.04 59.11
前一天收盘价
56.33
开盘价
56.62
卖价
56.51
买价
56.81
最低价
56.48
最高价
56.64
交易量
10
日变化
0.32%
月变化
1.51%
6个月变化
1.75%
年变化
31.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%