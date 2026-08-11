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GBND: Goldman Sachs Core Bond ETF
Курс GBND за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.64, а максимальная — 49.72.
Следите за динамикой Goldman Sachs Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GBND сегодня?
Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) сегодня оценивается на уровне 49.64. Инструмент торгуется в пределах 49.64 - 49.72, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Core Bond ETF?
Goldman Sachs Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.15% и USD. Отслеживайте движения GBND на графике в реальном времени.
Как купить акции GBND?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) по текущей цене 49.64. Ордера обычно размещаются около 49.64 или 49.94, тогда как 62 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GBND?
Инвестирование в Goldman Sachs Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.54 - 53.11 и текущей цены 49.64. Многие сравнивают 0.16% и -3.29% перед размещением ордеров на 49.64 или 49.94. Изучайте ежедневные изменения цены GBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Core Bond ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) за последний год составила 53.11. Акции заметно колебались в пределах 49.54 - 53.11, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Core Bond ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) за год составила 49.54. Сравнение с текущими 49.64 и 49.54 - 53.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GBND?
В прошлом Goldman Sachs Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и -1.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.81
- Open
- 49.71
- Bid
- 49.64
- Ask
- 49.94
- Low
- 49.64
- High
- 49.72
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.29%
- Годовое изменение
- -1.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%