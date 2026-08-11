КотировкиРазделы
Валюты / GBND
Назад в Рынок акций США

GBND: Goldman Sachs Core Bond ETF

49.64 USD 0.17 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GBND за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.64, а максимальная — 49.72.

Следите за динамикой Goldman Sachs Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GBND сегодня?

Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) сегодня оценивается на уровне 49.64. Инструмент торгуется в пределах 49.64 - 49.72, вчерашнее закрытие составило 49.81, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Core Bond ETF?

Goldman Sachs Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.15% и USD. Отслеживайте движения GBND на графике в реальном времени.

Как купить акции GBND?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) по текущей цене 49.64. Ордера обычно размещаются около 49.64 или 49.94, тогда как 62 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GBND?

Инвестирование в Goldman Sachs Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.54 - 53.11 и текущей цены 49.64. Многие сравнивают 0.16% и -3.29% перед размещением ордеров на 49.64 или 49.94. Изучайте ежедневные изменения цены GBND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Core Bond ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) за последний год составила 53.11. Акции заметно колебались в пределах 49.54 - 53.11, сравнение с 49.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Core Bond ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) за год составила 49.54. Сравнение с текущими 49.64 и 49.54 - 53.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GBND?

В прошлом Goldman Sachs Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.81 и -1.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.64 49.72
Годовой диапазон
49.54 53.11
Предыдущее закрытие
49.81
Open
49.71
Bid
49.64
Ask
49.94
Low
49.64
High
49.72
Объем
62
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.29%
Годовое изменение
-1.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%