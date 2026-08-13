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GBND: Goldman Sachs Core Bond ETF

49.65 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GBND汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.65和高点49.70进行交易。

关注Goldman Sachs Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GBND股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Core Bond ETF股票今天的定价为49.65。它在49.65 - 49.70范围内交易，昨天的收盘价为49.64，交易量达到28。GBND的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Core Bond ETF目前的价值为49.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪GBND走势。

如何购买GBND股票？

您可以以49.65的当前价格购买Goldman Sachs Core Bond ETF股票。订单通常设置在49.65或49.95附近，而28和-0.02%显示市场活动。立即关注GBND的实时图表更新。

如何投资GBND股票？

投资Goldman Sachs Core Bond ETF需要考虑年度范围49.54 - 53.11和当前价格49.65。许多人在以49.65或49.95下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GBND价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Core Bond ETF的最高价格是53.11。在49.54 - 53.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Core Bond ETF的绩效。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Core Bond ETF（GBND）的最低价格为49.54。将其与当前的49.65和49.54 - 53.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GBND股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.64和-1.14%中可见。

日范围
49.65 49.70
年范围
49.54 53.11
前一天收盘价
49.64
开盘价
49.66
卖价
49.65
买价
49.95
最低价
49.65
最高价
49.70
交易量
28
日变化
0.02%
月变化
0.18%
6个月变化
-3.27%
年变化
-1.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%