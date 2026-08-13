GBND股票今天的价格是多少？ Goldman Sachs Core Bond ETF股票今天的定价为49.65。它在49.65 - 49.70范围内交易，昨天的收盘价为49.64，交易量达到28。GBND的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票是否支付股息？ Goldman Sachs Core Bond ETF目前的价值为49.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪GBND走势。

如何购买GBND股票？ 您可以以49.65的当前价格购买Goldman Sachs Core Bond ETF股票。订单通常设置在49.65或49.95附近，而28和-0.02%显示市场活动。立即关注GBND的实时图表更新。

如何投资GBND股票？ 投资Goldman Sachs Core Bond ETF需要考虑年度范围49.54 - 53.11和当前价格49.65。许多人在以49.65或49.95下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GBND价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Goldman Sachs Core Bond ETF的最高价格是53.11。在49.54 - 53.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Core Bond ETF的绩效。

Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最低价格是多少？ Goldman Sachs Core Bond ETF（GBND）的最低价格为49.54。将其与当前的49.65和49.54 - 53.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。