GBND: Goldman Sachs Core Bond ETF
今日GBND汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.65和高点49.70进行交易。
关注Goldman Sachs Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GBND股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Core Bond ETF股票今天的定价为49.65。它在49.65 - 49.70范围内交易，昨天的收盘价为49.64，交易量达到28。GBND的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Core Bond ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Core Bond ETF目前的价值为49.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪GBND走势。
如何购买GBND股票？
您可以以49.65的当前价格购买Goldman Sachs Core Bond ETF股票。订单通常设置在49.65或49.95附近，而28和-0.02%显示市场活动。立即关注GBND的实时图表更新。
如何投资GBND股票？
投资Goldman Sachs Core Bond ETF需要考虑年度范围49.54 - 53.11和当前价格49.65。许多人在以49.65或49.95下订单之前，会比较0.18%和。实时查看GBND价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Core Bond ETF的最高价格是53.11。在49.54 - 53.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Core Bond ETF的绩效。
Goldman Sachs Core Bond ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Core Bond ETF（GBND）的最低价格为49.54。将其与当前的49.65和49.54 - 53.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GBND股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.64和-1.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.64
- 开盘价
- 49.66
- 卖价
- 49.65
- 买价
- 49.95
- 最低价
- 49.65
- 最高价
- 49.70
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- -3.27%
- 年变化
- -1.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%