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GBIL: Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
Курс GBIL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.96, а максимальная — 99.98.
Следите за динамикой Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GBIL сегодня?
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) сегодня оценивается на уровне 99.96. Инструмент торгуется в пределах 99.96 - 99.98, вчерашнее закрытие составило 99.96, а торговый объем достиг 578. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF в настоящее время оценивается в 99.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.07% и USD. Отслеживайте движения GBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции GBIL?
Вы можете купить акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) по текущей цене 99.96. Ордера обычно размещаются около 99.96 или 100.26, тогда как 578 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GBIL?
Инвестирование в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF предполагает учет годового диапазона 99.85 - 100.26 и текущей цены 99.96. Многие сравнивают 0.08% и 0.03% перед размещением ордеров на 99.96 или 100.26. Изучайте ежедневные изменения цены GBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?
Самая высокая цена Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) за последний год составила 100.26. Акции заметно колебались в пределах 99.85 - 100.26, сравнение с 99.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?
Самая низкая цена Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) за год составила 99.85. Сравнение с текущими 99.96 и 99.85 - 100.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GBIL?
В прошлом Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.96 и 0.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.96
- Open
- 99.97
- Bid
- 99.96
- Ask
- 100.26
- Low
- 99.96
- High
- 99.98
- Объем
- 578
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.03%
- Годовое изменение
- 0.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%