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GBIL: Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

99.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GBIL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.96, а максимальная — 99.98.

Следите за динамикой Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GBIL сегодня?

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) сегодня оценивается на уровне 99.96. Инструмент торгуется в пределах 99.96 - 99.98, вчерашнее закрытие составило 99.96, а торговый объем достиг 578. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF в настоящее время оценивается в 99.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.07% и USD. Отслеживайте движения GBIL на графике в реальном времени.

Как купить акции GBIL?

Вы можете купить акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) по текущей цене 99.96. Ордера обычно размещаются около 99.96 или 100.26, тогда как 578 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GBIL?

Инвестирование в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF предполагает учет годового диапазона 99.85 - 100.26 и текущей цены 99.96. Многие сравнивают 0.08% и 0.03% перед размещением ордеров на 99.96 или 100.26. Изучайте ежедневные изменения цены GBIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) за последний год составила 100.26. Акции заметно колебались в пределах 99.85 - 100.26, сравнение с 99.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) за год составила 99.85. Сравнение с текущими 99.96 и 99.85 - 100.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GBIL?

В прошлом Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.96 и 0.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.96 99.98
Годовой диапазон
99.85 100.26
Предыдущее закрытие
99.96
Open
99.97
Bid
99.96
Ask
100.26
Low
99.96
High
99.98
Объем
578
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.03%
Годовое изменение
0.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%