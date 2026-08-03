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GBIL: Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

99.98 USD 0.02 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GBIL汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点99.97和高点99.98进行交易。

关注Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBIL新闻

常见问题解答

GBIL股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF股票今天的定价为99.98。它在99.97 - 99.98范围内交易，昨天的收盘价为99.96，交易量达到500。GBIL的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF目前的价值为99.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.09%和USD。实时查看图表以跟踪GBIL走势。

如何购买GBIL股票？

您可以以99.98的当前价格购买Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF股票。订单通常设置在99.98或100.28附近，而500和0.01%显示市场活动。立即关注GBIL的实时图表更新。

如何投资GBIL股票？

投资Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF需要考虑年度范围99.85 - 100.26和当前价格99.98。许多人在以99.98或100.28下订单之前，会比较0.10%和。实时查看GBIL价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的最高价格是100.26。在99.85 - 100.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的绩效。

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF（GBIL）的最低价格为99.85。将其与当前的99.98和99.85 - 100.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GBIL股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.96和0.09%中可见。

日范围
99.97 99.98
年范围
99.85 100.26
前一天收盘价
99.96
开盘价
99.97
卖价
99.98
买价
100.28
最低价
99.97
最高价
99.98
交易量
500
日变化
0.02%
月变化
0.10%
6个月变化
0.05%
年变化
0.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%