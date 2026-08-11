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GAPR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

42.38 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GAPR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.37, а максимальная — 42.45.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAPR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.37 - 42.45, вчерашнее закрытие составило 42.36, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.23% и USD. Отслеживайте движения GAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции GAPR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 11 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAPR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 38.80 - 42.45 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают 0.86% и 5.32% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены GAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) за последний год составила 42.45. Акции заметно колебались в пределах 38.80 - 42.45, сравнение с 42.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) за год составила 38.80. Сравнение с текущими 42.38 и 38.80 - 42.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAPR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.36 и 9.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.37 42.45
Годовой диапазон
38.80 42.45
Предыдущее закрытие
42.36
Open
42.45
Bid
42.38
Ask
42.68
Low
42.37
High
42.45
Объем
11
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
5.32%
Годовое изменение
9.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%