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GAPR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
Курс GAPR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.37, а максимальная — 42.45.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAPR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.37 - 42.45, вчерашнее закрытие составило 42.36, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.23% и USD. Отслеживайте движения GAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции GAPR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 11 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAPR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 38.80 - 42.45 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают 0.86% и 5.32% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены GAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) за последний год составила 42.45. Акции заметно колебались в пределах 38.80 - 42.45, сравнение с 42.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) за год составила 38.80. Сравнение с текущими 42.38 и 38.80 - 42.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAPR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.36 и 9.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.36
- Open
- 42.45
- Bid
- 42.38
- Ask
- 42.68
- Low
- 42.37
- High
- 42.45
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- 9.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%