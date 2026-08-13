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GAPR: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

42.36 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAPR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.36和高点42.41进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

GAPR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April股票今天的定价为42.36。它在42.36 - 42.41范围内交易，昨天的收盘价为42.38，交易量达到5。GAPR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April目前的价值为42.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.18%和USD。实时查看图表以跟踪GAPR走势。

如何购买GAPR股票？

您可以以42.36的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April股票。订单通常设置在42.36或42.66附近，而5和-0.12%显示市场活动。立即关注GAPR的实时图表更新。

如何投资GAPR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April需要考虑年度范围38.80 - 42.45和当前价格42.36。许多人在以42.36或42.66下订单之前，会比较0.81%和。实时查看GAPR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April的最高价格是42.45。在38.80 - 42.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April（GAPR）的最低价格为38.80。将其与当前的42.36和38.80 - 42.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAPR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.38和9.18%中可见。

日范围
42.36 42.41
年范围
38.80 42.45
前一天收盘价
42.38
开盘价
42.41
卖价
42.36
买价
42.66
最低价
42.36
最高价
42.41
交易量
5
日变化
-0.05%
月变化
0.81%
6个月变化
5.27%
年变化
9.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%