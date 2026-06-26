Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) сегодня оценивается на уровне 96.58. Инструмент торгуется в пределах 96.07 - 96.78, вчерашнее закрытие составило 97.21, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAMR в реальном времени.

Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF в настоящее время оценивается в 96.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.74% и USD. Отслеживайте движения GAMR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) по текущей цене 96.58. Ордера обычно размещаются около 96.58 или 96.88, тогда как 3 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAMR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF предполагает учет годового диапазона 71.43 - 97.21 и текущей цены 96.58. Многие сравнивают 2.88% и 22.57% перед размещением ордеров на 96.58 или 96.88. Изучайте ежедневные изменения цены GAMR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF?

Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) за последний год составила 97.21. Акции заметно колебались в пределах 71.43 - 97.21, сравнение с 97.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF на графике в реальном времени.