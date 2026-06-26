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GAMR: Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF
Курс GAMR за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 96.07, а максимальная — 96.78.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAMR сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) сегодня оценивается на уровне 96.58. Инструмент торгуется в пределах 96.07 - 96.78, вчерашнее закрытие составило 97.21, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAMR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF в настоящее время оценивается в 96.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.74% и USD. Отслеживайте движения GAMR на графике в реальном времени.
Как купить акции GAMR?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) по текущей цене 96.58. Ордера обычно размещаются около 96.58 или 96.88, тогда как 3 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAMR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAMR?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF предполагает учет годового диапазона 71.43 - 97.21 и текущей цены 96.58. Многие сравнивают 2.88% и 22.57% перед размещением ордеров на 96.58 или 96.88. Изучайте ежедневные изменения цены GAMR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF?
Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) за последний год составила 97.21. Акции заметно колебались в пределах 71.43 - 97.21, сравнение с 97.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF?
Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF (GAMR) за год составила 71.43. Сравнение с текущими 96.58 и 71.43 - 97.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAMR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAMR?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Video Game Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.21 и 21.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.21
- Open
- 96.78
- Bid
- 96.58
- Ask
- 96.88
- Low
- 96.07
- High
- 96.78
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 22.57%
- Годовое изменение
- 21.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%