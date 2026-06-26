报价部分
货币 / GAMR
回到股票

GAMR: ETFMG 视频游戏技术 ETF

96.58 USD 0.63 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAMR汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点96.07和高点96.78进行交易。

关注ETFMG 视频游戏技术 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GAMR新闻

常见问题解答

GAMR股票今天的价格是多少？

ETFMG 视频游戏技术 ETF股票今天的定价为96.58。它在96.07 - 96.78范围内交易，昨天的收盘价为97.21，交易量达到3。GAMR的实时价格图表显示了这些更新。

ETFMG 视频游戏技术 ETF股票是否支付股息？

ETFMG 视频游戏技术 ETF目前的价值为96.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.74%和USD。实时查看图表以跟踪GAMR走势。

如何购买GAMR股票？

您可以以96.58的当前价格购买ETFMG 视频游戏技术 ETF股票。订单通常设置在96.58或96.88附近，而3和-0.21%显示市场活动。立即关注GAMR的实时图表更新。

如何投资GAMR股票？

投资ETFMG 视频游戏技术 ETF需要考虑年度范围71.43 - 97.21和当前价格96.58。许多人在以96.58或96.88下订单之前，会比较2.88%和。实时查看GAMR价格图表，了解每日变化。

ETFMG 视频游戏技术 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETFMG 视频游戏技术 ETF的最高价格是97.21。在71.43 - 97.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETFMG 视频游戏技术 ETF的绩效。

ETFMG 视频游戏技术 ETF股票的最低价格是多少？

ETFMG 视频游戏技术 ETF（GAMR）的最低价格为71.43。将其与当前的96.58和71.43 - 97.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAMR股票是什么时候拆分的？

ETFMG 视频游戏技术 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.21和21.74%中可见。

日范围
96.07 96.78
年范围
71.43 97.21
前一天收盘价
97.21
开盘价
96.78
卖价
96.58
买价
96.88
最低价
96.07
最高价
96.78
交易量
3
日变化
-0.65%
月变化
2.88%
6个月变化
22.57%
年变化
21.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%