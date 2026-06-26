GAMR: ETFMG 视频游戏技术 ETF
今日GAMR汇率已更改-0.65%。当日，交易品种以低点96.07和高点96.78进行交易。
关注ETFMG 视频游戏技术 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GAMR股票今天的价格是多少？
ETFMG 视频游戏技术 ETF股票今天的定价为96.58。它在96.07 - 96.78范围内交易，昨天的收盘价为97.21，交易量达到3。GAMR的实时价格图表显示了这些更新。
ETFMG 视频游戏技术 ETF股票是否支付股息？
ETFMG 视频游戏技术 ETF目前的价值为96.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.74%和USD。实时查看图表以跟踪GAMR走势。
如何购买GAMR股票？
您可以以96.58的当前价格购买ETFMG 视频游戏技术 ETF股票。订单通常设置在96.58或96.88附近，而3和-0.21%显示市场活动。立即关注GAMR的实时图表更新。
如何投资GAMR股票？
投资ETFMG 视频游戏技术 ETF需要考虑年度范围71.43 - 97.21和当前价格96.58。许多人在以96.58或96.88下订单之前，会比较2.88%和。实时查看GAMR价格图表，了解每日变化。
ETFMG 视频游戏技术 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETFMG 视频游戏技术 ETF的最高价格是97.21。在71.43 - 97.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETFMG 视频游戏技术 ETF的绩效。
ETFMG 视频游戏技术 ETF股票的最低价格是多少？
ETFMG 视频游戏技术 ETF（GAMR）的最低价格为71.43。将其与当前的96.58和71.43 - 97.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GAMR股票是什么时候拆分的？
ETFMG 视频游戏技术 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.21和21.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 97.21
- 开盘价
- 96.78
- 卖价
- 96.58
- 买价
- 96.88
- 最低价
- 96.07
- 最高价
- 96.78
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.65%
- 月变化
- 2.88%
- 6个月变化
- 22.57%
- 年变化
- 21.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%