КотировкиРазделы
Валюты / GAB
Назад в Рынок акций США

GAB: Gabelli Equity Trust Inc (The)

5.76 USD 0.03 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GAB за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.71, а максимальная — 5.76.

Следите за динамикой Gabelli Equity Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GAB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAB сегодня?

Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) сегодня оценивается на уровне 5.76. Инструмент торгуется в пределах 5.71 - 5.76, вчерашнее закрытие составило 5.73, а торговый объем достиг 776. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Equity Trust Inc (The)?

Gabelli Equity Trust Inc (The) в настоящее время оценивается в 5.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.79% и USD. Отслеживайте движения GAB на графике в реальном времени.

Как купить акции GAB?

Вы можете купить акции Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) по текущей цене 5.76. Ордера обычно размещаются около 5.76 или 6.06, тогда как 776 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAB?

Инвестирование в Gabelli Equity Trust Inc (The) предполагает учет годового диапазона 5.28 - 6.36 и текущей цены 5.76. Многие сравнивают 2.13% и -5.26% перед размещением ордеров на 5.76 или 6.06. Изучайте ежедневные изменения цены GAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Equity Trust Inc (The)?

Самая высокая цена Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) за последний год составила 6.36. Акции заметно колебались в пределах 5.28 - 6.36, сравнение с 5.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Equity Trust Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Equity Trust Inc (The)?

Самая низкая цена Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) за год составила 5.28. Сравнение с текущими 5.76 и 5.28 - 6.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAB?

В прошлом Gabelli Equity Trust Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.73 и -4.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.71 5.76
Годовой диапазон
5.28 6.36
Предыдущее закрытие
5.73
Open
5.74
Bid
5.76
Ask
6.06
Low
5.71
High
5.76
Объем
776
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
2.13%
6-месячное изменение
-5.26%
Годовое изменение
-4.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%