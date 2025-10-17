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GAB: Gabelli Equity Trust Inc (The)
Курс GAB за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.71, а максимальная — 5.76.
Следите за динамикой Gabelli Equity Trust Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAB сегодня?
Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) сегодня оценивается на уровне 5.76. Инструмент торгуется в пределах 5.71 - 5.76, вчерашнее закрытие составило 5.73, а торговый объем достиг 776. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Equity Trust Inc (The)?
Gabelli Equity Trust Inc (The) в настоящее время оценивается в 5.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.79% и USD. Отслеживайте движения GAB на графике в реальном времени.
Как купить акции GAB?
Вы можете купить акции Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) по текущей цене 5.76. Ордера обычно размещаются около 5.76 или 6.06, тогда как 776 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAB?
Инвестирование в Gabelli Equity Trust Inc (The) предполагает учет годового диапазона 5.28 - 6.36 и текущей цены 5.76. Многие сравнивают 2.13% и -5.26% перед размещением ордеров на 5.76 или 6.06. Изучайте ежедневные изменения цены GAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Equity Trust Inc (The)?
Самая высокая цена Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) за последний год составила 6.36. Акции заметно колебались в пределах 5.28 - 6.36, сравнение с 5.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Equity Trust Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Equity Trust Inc (The)?
Самая низкая цена Gabelli Equity Trust Inc (The) (GAB) за год составила 5.28. Сравнение с текущими 5.76 и 5.28 - 6.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAB?
В прошлом Gabelli Equity Trust Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.73 и -4.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.73
- Open
- 5.74
- Bid
- 5.76
- Ask
- 6.06
- Low
- 5.71
- High
- 5.76
- Объем
- 776
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- -5.26%
- Годовое изменение
- -4.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%