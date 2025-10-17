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GAB: Gabelli资本信托

5.75 USD 0.01 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAB汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点5.74和高点5.78进行交易。

关注Gabelli资本信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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GAB新闻

常见问题解答

GAB股票今天的价格是多少？

Gabelli资本信托股票今天的定价为5.75。它在5.74 - 5.78范围内交易，昨天的收盘价为5.76，交易量达到715。GAB的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli资本信托股票是否支付股息？

Gabelli资本信托目前的价值为5.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.96%和USD。实时查看图表以跟踪GAB走势。

如何购买GAB股票？

您可以以5.75的当前价格购买Gabelli资本信托股票。订单通常设置在5.75或6.05附近，而715和0.00%显示市场活动。立即关注GAB的实时图表更新。

如何投资GAB股票？

投资Gabelli资本信托需要考虑年度范围5.28 - 6.36和当前价格5.75。许多人在以5.75或6.05下订单之前，会比较1.95%和。实时查看GAB价格图表，了解每日变化。

Gabelli资本信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli资本信托的最高价格是6.36。在5.28 - 6.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli资本信托的绩效。

Gabelli资本信托股票的最低价格是多少？

Gabelli资本信托（GAB）的最低价格为5.28。将其与当前的5.75和5.28 - 6.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAB股票是什么时候拆分的？

Gabelli资本信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.76和-4.96%中可见。

日范围
5.74 5.78
年范围
5.28 6.36
前一天收盘价
5.76
开盘价
5.75
卖价
5.75
买价
6.05
最低价
5.74
最高价
5.78
交易量
715
日变化
-0.17%
月变化
1.95%
6个月变化
-5.43%
年变化
-4.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%