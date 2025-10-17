GAB: Gabelli资本信托
今日GAB汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点5.74和高点5.78进行交易。
关注Gabelli资本信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GAB新闻
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- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q3 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
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常见问题解答
GAB股票今天的价格是多少？
Gabelli资本信托股票今天的定价为5.75。它在5.74 - 5.78范围内交易，昨天的收盘价为5.76，交易量达到715。GAB的实时价格图表显示了这些更新。
Gabelli资本信托股票是否支付股息？
Gabelli资本信托目前的价值为5.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.96%和USD。实时查看图表以跟踪GAB走势。
如何购买GAB股票？
您可以以5.75的当前价格购买Gabelli资本信托股票。订单通常设置在5.75或6.05附近，而715和0.00%显示市场活动。立即关注GAB的实时图表更新。
如何投资GAB股票？
投资Gabelli资本信托需要考虑年度范围5.28 - 6.36和当前价格5.75。许多人在以5.75或6.05下订单之前，会比较1.95%和。实时查看GAB价格图表，了解每日变化。
Gabelli资本信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gabelli资本信托的最高价格是6.36。在5.28 - 6.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli资本信托的绩效。
Gabelli资本信托股票的最低价格是多少？
Gabelli资本信托（GAB）的最低价格为5.28。将其与当前的5.75和5.28 - 6.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GAB股票是什么时候拆分的？
Gabelli资本信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.76和-4.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.76
- 开盘价
- 5.75
- 卖价
- 5.75
- 买价
- 6.05
- 最低价
- 5.74
- 最高价
- 5.78
- 交易量
- 715
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- -5.43%
- 年变化
- -4.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%