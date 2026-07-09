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FXP: ProShares Ultrashort FTSE China 50

19.26 USD 0.15 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FXP за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.26, а максимальная — 19.26.

Следите за динамикой ProShares Ultrashort FTSE China 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXP сегодня?

ProShares Ultrashort FTSE China 50 (FXP) сегодня оценивается на уровне 19.26. Инструмент торгуется в пределах 19.26 - 19.26, вчерашнее закрытие составило 19.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultrashort FTSE China 50?

ProShares Ultrashort FTSE China 50 в настоящее время оценивается в 19.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 105.77% и USD. Отслеживайте движения FXP на графике в реальном времени.

Как купить акции FXP?

Вы можете купить акции ProShares Ultrashort FTSE China 50 (FXP) по текущей цене 19.26. Ордера обычно размещаются около 19.26 или 19.56, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXP?

Инвестирование в ProShares Ultrashort FTSE China 50 предполагает учет годового диапазона 7.91 - 25.91 и текущей цены 19.26. Многие сравнивают 0.84% и -1.23% перед размещением ордеров на 19.26 или 19.56. Изучайте ежедневные изменения цены FXP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultrashort FTSE China 50?

Самая высокая цена ProShares Ultrashort FTSE China 50 (FXP) за последний год составила 25.91. Акции заметно колебались в пределах 7.91 - 25.91, сравнение с 19.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultrashort FTSE China 50 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultrashort FTSE China 50?

Самая низкая цена ProShares Ultrashort FTSE China 50 (FXP) за год составила 7.91. Сравнение с текущими 19.26 и 7.91 - 25.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXP?

В прошлом ProShares Ultrashort FTSE China 50 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.41 и 105.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.26 19.26
Годовой диапазон
7.91 25.91
Предыдущее закрытие
19.41
Open
19.26
Bid
19.26
Ask
19.56
Low
19.26
High
19.26
Объем
1
Дневное изменение
-0.77%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
-1.23%
Годовое изменение
105.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%