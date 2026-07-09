FXP股票今天的价格是多少？ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票今天的定价为19.89。它在19.89 - 20.18范围内交易，昨天的收盘价为19.26，交易量达到8。FXP的实时价格图表显示了这些更新。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票是否支付股息？ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空目前的价值为19.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注112.50%和USD。实时查看图表以跟踪FXP走势。

如何购买FXP股票？ 您可以以19.89的当前价格购买中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票。订单通常设置在19.89或20.19附近，而8和-1.44%显示市场活动。立即关注FXP的实时图表更新。

如何投资FXP股票？ 投资中国ETF-ProShares FTSE两倍做空需要考虑年度范围7.91 - 25.91和当前价格19.89。许多人在以19.89或20.19下订单之前，会比较4.14%和。实时查看FXP价格图表，了解每日变化。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的最高价格是25.91。在7.91 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的绩效。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最低价格是多少？ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空（FXP）的最低价格为7.91。将其与当前的19.89和7.91 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。