FXP: 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空
今日FXP汇率已更改3.27%。当日，交易品种以低点19.89和高点20.18进行交易。
关注中国ETF-ProShares FTSE两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FXP股票今天的价格是多少？
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票今天的定价为19.89。它在19.89 - 20.18范围内交易，昨天的收盘价为19.26，交易量达到8。FXP的实时价格图表显示了这些更新。
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票是否支付股息？
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空目前的价值为19.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注112.50%和USD。实时查看图表以跟踪FXP走势。
如何购买FXP股票？
您可以以19.89的当前价格购买中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票。订单通常设置在19.89或20.19附近，而8和-1.44%显示市场活动。立即关注FXP的实时图表更新。
如何投资FXP股票？
投资中国ETF-ProShares FTSE两倍做空需要考虑年度范围7.91 - 25.91和当前价格19.89。许多人在以19.89或20.19下订单之前，会比较4.14%和。实时查看FXP价格图表，了解每日变化。
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的最高价格是25.91。在7.91 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的绩效。
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最低价格是多少？
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空（FXP）的最低价格为7.91。将其与当前的19.89和7.91 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXP股票是什么时候拆分的？
中国ETF-ProShares FTSE两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.26和112.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.26
- 开盘价
- 20.18
- 卖价
- 19.89
- 买价
- 20.19
- 最低价
- 19.89
- 最高价
- 20.18
- 交易量
- 8
- 日变化
- 3.27%
- 月变化
- 4.14%
- 6个月变化
- 2.00%
- 年变化
- 112.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%