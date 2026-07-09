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FXP: 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

19.89 USD 0.63 (3.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FXP汇率已更改3.27%。当日，交易品种以低点19.89和高点20.18进行交易。

关注中国ETF-ProShares FTSE两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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FXP新闻

常见问题解答

FXP股票今天的价格是多少？

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票今天的定价为19.89。它在19.89 - 20.18范围内交易，昨天的收盘价为19.26，交易量达到8。FXP的实时价格图表显示了这些更新。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票是否支付股息？

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空目前的价值为19.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注112.50%和USD。实时查看图表以跟踪FXP走势。

如何购买FXP股票？

您可以以19.89的当前价格购买中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票。订单通常设置在19.89或20.19附近，而8和-1.44%显示市场活动。立即关注FXP的实时图表更新。

如何投资FXP股票？

投资中国ETF-ProShares FTSE两倍做空需要考虑年度范围7.91 - 25.91和当前价格19.89。许多人在以19.89或20.19下订单之前，会比较4.14%和。实时查看FXP价格图表，了解每日变化。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的最高价格是25.91。在7.91 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪中国ETF-ProShares FTSE两倍做空的绩效。

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空股票的最低价格是多少？

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空（FXP）的最低价格为7.91。将其与当前的19.89和7.91 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXP股票是什么时候拆分的？

中国ETF-ProShares FTSE两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.26和112.50%中可见。

日范围
19.89 20.18
年范围
7.91 25.91
前一天收盘价
19.26
开盘价
20.18
卖价
19.89
买价
20.19
最低价
19.89
最高价
20.18
交易量
8
日变化
3.27%
月变化
4.14%
6个月变化
2.00%
年变化
112.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%