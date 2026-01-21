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FVC: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
Курс FVC за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.91, а максимальная — 42.07.
Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FVC сегодня?
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) сегодня оценивается на уровне 42.02. Инструмент торгуется в пределах 41.91 - 42.07, вчерашнее закрытие составило 41.68, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 42.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.18% и USD. Отслеживайте движения FVC на графике в реальном времени.
Как купить акции FVC?
Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) по текущей цене 42.02. Ордера обычно размещаются около 42.02 или 42.32, тогда как 8 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FVC?
Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 34.37 - 44.23 и текущей цены 42.02. Многие сравнивают 4.37% и 12.47% перед размещением ордеров на 42.02 или 42.32. Изучайте ежедневные изменения цены FVC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?
Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) за последний год составила 44.23. Акции заметно колебались в пределах 34.37 - 44.23, сравнение с 41.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?
Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) за год составила 34.37. Сравнение с текущими 42.02 и 34.37 - 44.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FVC?
В прошлом First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.68 и 17.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.68
- Open
- 41.91
- Bid
- 42.02
- Ask
- 42.32
- Low
- 41.91
- High
- 42.07
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 4.37%
- 6-месячное изменение
- 12.47%
- Годовое изменение
- 17.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%