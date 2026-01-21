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FVC: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

42.02 USD 0.34 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FVC за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.91, а максимальная — 42.07.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FVC сегодня?

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) сегодня оценивается на уровне 42.02. Инструмент торгуется в пределах 41.91 - 42.07, вчерашнее закрытие составило 41.68, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 42.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.18% и USD. Отслеживайте движения FVC на графике в реальном времени.

Как купить акции FVC?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) по текущей цене 42.02. Ордера обычно размещаются около 42.02 или 42.32, тогда как 8 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FVC?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 34.37 - 44.23 и текущей цены 42.02. Многие сравнивают 4.37% и 12.47% перед размещением ордеров на 42.02 или 42.32. Изучайте ежедневные изменения цены FVC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) за последний год составила 44.23. Акции заметно колебались в пределах 34.37 - 44.23, сравнение с 41.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) за год составила 34.37. Сравнение с текущими 42.02 и 34.37 - 44.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FVC?

В прошлом First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.68 и 17.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.91 42.07
Годовой диапазон
34.37 44.23
Предыдущее закрытие
41.68
Open
41.91
Bid
42.02
Ask
42.32
Low
41.91
High
42.07
Объем
8
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
4.37%
6-месячное изменение
12.47%
Годовое изменение
17.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%