Курс FVC за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.91, а максимальная — 42.07.

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