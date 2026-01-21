FVC: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
今日FVC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.87和高点42.12进行交易。
关注First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FVC新闻
常见问题解答
FVC股票今天的价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票今天的定价为41.94。它在41.87 - 42.12范围内交易，昨天的收盘价为42.02，交易量达到10。FVC的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票是否支付股息？
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF目前的价值为41.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.95%和USD。实时查看图表以跟踪FVC走势。
如何购买FVC股票？
您可以以41.94的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票。订单通常设置在41.94或42.24附近，而10和-0.43%显示市场活动。立即关注FVC的实时图表更新。
如何投资FVC股票？
投资First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF需要考虑年度范围34.37 - 44.23和当前价格41.94。许多人在以41.94或42.24下订单之前，会比较4.17%和。实时查看FVC价格图表，了解每日变化。
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF的最高价格是44.23。在34.37 - 44.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF的绩效。
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF（FVC）的最低价格为34.37。将其与当前的41.94和34.37 - 44.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FVC股票是什么时候拆分的？
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.02和16.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.02
- 开盘价
- 42.12
- 卖价
- 41.94
- 买价
- 42.24
- 最低价
- 41.87
- 最高价
- 42.12
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 4.17%
- 6个月变化
- 12.26%
- 年变化
- 16.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%