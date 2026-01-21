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FVC: First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

41.94 USD 0.08 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FVC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.87和高点42.12进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FVC新闻

常见问题解答

FVC股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票今天的定价为41.94。它在41.87 - 42.12范围内交易，昨天的收盘价为42.02，交易量达到10。FVC的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF目前的价值为41.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.95%和USD。实时查看图表以跟踪FVC走势。

如何购买FVC股票？

您可以以41.94的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票。订单通常设置在41.94或42.24附近，而10和-0.43%显示市场活动。立即关注FVC的实时图表更新。

如何投资FVC股票？

投资First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF需要考虑年度范围34.37 - 44.23和当前价格41.94。许多人在以41.94或42.24下订单之前，会比较4.17%和。实时查看FVC价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF的最高价格是44.23。在34.37 - 44.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF（FVC）的最低价格为34.37。将其与当前的41.94和34.37 - 44.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FVC股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.02和16.95%中可见。

日范围
41.87 42.12
年范围
34.37 44.23
前一天收盘价
42.02
开盘价
42.12
卖价
41.94
买价
42.24
最低价
41.87
最高价
42.12
交易量
10
日变化
-0.19%
月变化
4.17%
6个月变化
12.26%
年变化
16.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%