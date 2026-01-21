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FV: First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

72.69 USD 0.11 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FV за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.36, а максимальная — 72.93.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FV сегодня?

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) сегодня оценивается на уровне 72.69. Инструмент торгуется в пределах 72.36 - 72.93, вчерашнее закрытие составило 72.58, а торговый объем достиг 177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 72.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.38% и USD. Отслеживайте движения FV на графике в реальном времени.

Как купить акции FV?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) по текущей цене 72.69. Ордера обычно размещаются около 72.69 или 72.99, тогда как 177 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FV?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 58.33 - 76.08 и текущей цены 72.69. Многие сравнивают 4.71% и 12.51% перед размещением ордеров на 72.69 или 72.99. Изучайте ежедневные изменения цены FV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) за последний год составила 76.08. Акции заметно колебались в пределах 58.33 - 76.08, сравнение с 72.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) за год составила 58.33. Сравнение с текущими 72.69 и 58.33 - 76.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FV?

В прошлом First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.58 и 19.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.36 72.93
Годовой диапазон
58.33 76.08
Предыдущее закрытие
72.58
Open
72.36
Bid
72.69
Ask
72.99
Low
72.36
High
72.93
Объем
177
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
4.71%
6-месячное изменение
12.51%
Годовое изменение
19.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%