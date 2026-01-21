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FV: First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
Курс FV за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.36, а максимальная — 72.93.
Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FV сегодня?
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) сегодня оценивается на уровне 72.69. Инструмент торгуется в пределах 72.36 - 72.93, вчерашнее закрытие составило 72.58, а торговый объем достиг 177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF в настоящее время оценивается в 72.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.38% и USD. Отслеживайте движения FV на графике в реальном времени.
Как купить акции FV?
Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) по текущей цене 72.69. Ордера обычно размещаются около 72.69 или 72.99, тогда как 177 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FV?
Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF предполагает учет годового диапазона 58.33 - 76.08 и текущей цены 72.69. Многие сравнивают 4.71% и 12.51% перед размещением ордеров на 72.69 или 72.99. Изучайте ежедневные изменения цены FV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?
Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) за последний год составила 76.08. Акции заметно колебались в пределах 58.33 - 76.08, сравнение с 72.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF?
Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) за год составила 58.33. Сравнение с текущими 72.69 и 58.33 - 76.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FV?
В прошлом First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.58 и 19.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.58
- Open
- 72.36
- Bid
- 72.69
- Ask
- 72.99
- Low
- 72.36
- High
- 72.93
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 4.71%
- 6-месячное изменение
- 12.51%
- Годовое изменение
- 19.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%