FV: First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF
今日FV汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点72.67和高点73.06进行交易。
关注First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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FV新闻
常见问题解答
FV股票今天的价格是多少？
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票今天的定价为72.81。它在72.67 - 73.06范围内交易，昨天的收盘价为72.69，交易量达到134。FV的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票是否支付股息？
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF目前的价值为72.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.58%和USD。实时查看图表以跟踪FV走势。
如何购买FV股票？
您可以以72.81的当前价格购买First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票。订单通常设置在72.81或73.11附近，而134和-0.33%显示市场活动。立即关注FV的实时图表更新。
如何投资FV股票？
投资First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF需要考虑年度范围58.33 - 76.08和当前价格72.81。许多人在以72.81或73.11下订单之前，会比较4.88%和。实时查看FV价格图表，了解每日变化。
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF的最高价格是76.08。在58.33 - 76.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF的绩效。
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF（FV）的最低价格为58.33。将其与当前的72.81和58.33 - 76.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FV股票是什么时候拆分的？
First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.69和19.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.69
- 开盘价
- 73.05
- 卖价
- 72.81
- 买价
- 73.11
- 最低价
- 72.67
- 最高价
- 73.06
- 交易量
- 134
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 4.88%
- 6个月变化
- 12.69%
- 年变化
- 19.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%