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FV: First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF

72.81 USD 0.12 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FV汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点72.67和高点73.06进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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FV新闻

常见问题解答

FV股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票今天的定价为72.81。它在72.67 - 73.06范围内交易，昨天的收盘价为72.69，交易量达到134。FV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF目前的价值为72.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.58%和USD。实时查看图表以跟踪FV走势。

如何购买FV股票？

您可以以72.81的当前价格购买First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票。订单通常设置在72.81或73.11附近，而134和-0.33%显示市场活动。立即关注FV的实时图表更新。

如何投资FV股票？

投资First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF需要考虑年度范围58.33 - 76.08和当前价格72.81。许多人在以72.81或73.11下订单之前，会比较4.88%和。实时查看FV价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF的最高价格是76.08。在58.33 - 76.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF（FV）的最低价格为58.33。将其与当前的72.81和58.33 - 76.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FV股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright焦点5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.69和19.58%中可见。

日范围
72.67 73.06
年范围
58.33 76.08
前一天收盘价
72.69
开盘价
73.05
卖价
72.81
买价
73.11
最低价
72.67
最高价
73.06
交易量
134
日变化
0.17%
月变化
4.88%
6个月变化
12.69%
年变化
19.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%