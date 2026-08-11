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FUSE: Fusemachines Inc.

0.83 USD 0.03 (3.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FUSE за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.79, а максимальная — 0.85.

Следите за динамикой Fusemachines Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FUSE сегодня?

Fusemachines Inc. (FUSE) сегодня оценивается на уровне 0.83. Инструмент торгуется в пределах 0.79 - 0.85, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 552. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FUSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fusemachines Inc.?

Fusemachines Inc. в настоящее время оценивается в 0.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.38% и USD. Отслеживайте движения FUSE на графике в реальном времени.

Как купить акции FUSE?

Вы можете купить акции Fusemachines Inc. (FUSE) по текущей цене 0.83. Ордера обычно размещаются около 0.83 или 1.13, тогда как 552 и 2.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FUSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FUSE?

Инвестирование в Fusemachines Inc. предполагает учет годового диапазона 0.75 - 4.25 и текущей цены 0.83. Многие сравнивают -2.35% и -34.65% перед размещением ордеров на 0.83 или 1.13. Изучайте ежедневные изменения цены FUSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fusemachines Inc.?

Самая высокая цена Fusemachines Inc. (FUSE) за последний год составила 4.25. Акции заметно колебались в пределах 0.75 - 4.25, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fusemachines Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fusemachines Inc.?

Самая низкая цена Fusemachines Inc. (FUSE) за год составила 0.75. Сравнение с текущими 0.83 и 0.75 - 4.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FUSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FUSE?

В прошлом Fusemachines Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и -71.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.79 0.85
Годовой диапазон
0.75 4.25
Предыдущее закрытие
0.86
Open
0.81
Bid
0.83
Ask
1.13
Low
0.79
High
0.85
Объем
552
Дневное изменение
-3.49%
Месячное изменение
-2.35%
6-месячное изменение
-34.65%
Годовое изменение
-71.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%