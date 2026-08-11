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FUSE: Fusemachines Inc.
Курс FUSE за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.79, а максимальная — 0.85.
Следите за динамикой Fusemachines Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FUSE сегодня?
Fusemachines Inc. (FUSE) сегодня оценивается на уровне 0.83. Инструмент торгуется в пределах 0.79 - 0.85, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 552. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FUSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fusemachines Inc.?
Fusemachines Inc. в настоящее время оценивается в 0.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.38% и USD. Отслеживайте движения FUSE на графике в реальном времени.
Как купить акции FUSE?
Вы можете купить акции Fusemachines Inc. (FUSE) по текущей цене 0.83. Ордера обычно размещаются около 0.83 или 1.13, тогда как 552 и 2.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FUSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FUSE?
Инвестирование в Fusemachines Inc. предполагает учет годового диапазона 0.75 - 4.25 и текущей цены 0.83. Многие сравнивают -2.35% и -34.65% перед размещением ордеров на 0.83 или 1.13. Изучайте ежедневные изменения цены FUSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fusemachines Inc.?
Самая высокая цена Fusemachines Inc. (FUSE) за последний год составила 4.25. Акции заметно колебались в пределах 0.75 - 4.25, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fusemachines Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fusemachines Inc.?
Самая низкая цена Fusemachines Inc. (FUSE) за год составила 0.75. Сравнение с текущими 0.83 и 0.75 - 4.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FUSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FUSE?
В прошлом Fusemachines Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и -71.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.86
- Open
- 0.81
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.79
- High
- 0.85
- Объем
- 552
- Дневное изменение
- -3.49%
- Месячное изменение
- -2.35%
- 6-месячное изменение
- -34.65%
- Годовое изменение
- -71.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%